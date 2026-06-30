واصل النجم المغربي أشرف حكيمي ترسيخ مكانته في تاريخ منتخب بلاده، بعدما خاض مباراته الدولية رقم 100 خلال مواجهة هولندا في دور الـ32 من كأس العالم 2026.



وبات حكيمي ثاني أكثر اللاعبين مشاركة بقميص المنتخب المغربي عبر التاريخ بوصوله إلى 100 مباراة دولية، خلف القائد السابق نور الدين النيبت، الذي يتصدر القائمة برصيد 115 مباراة.



وكان الظهير المغربي قد بدأ رحلته الدولية في 11 أكتوبر 2016، عندما شارك بديلًا في المباراة الودية التي فاز فيها المنتخب المغربي على كندا بنتيجة 4-0، قبل أن يتحول إلى أحد أبرز أعمدة «أسود الأطلس» وقادتهم في المحافل القارية والعالمية.



ويأتي هذا الإنجاز ليؤكد المسيرة الاستثنائية لحكيمي، الذي يواصل حصد الأرقام القياسية بقميص منتخب المغرب، مع اقترابه من اعتلاء صدارة قائمة أكثر اللاعبين مشاركة في تاريخ «أسود الأطلس».