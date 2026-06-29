أعلن لاعب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم السابق معتز هوساوي اعتزاله ممارسة كرة القدم، منهياً مسيرة رياضية امتدت سنوات عدة، مثّل خلالها عدداً من الأندية، وفي مقدمتها النادي الأهلي، إلى جانب نادي التعاون، كما ارتدى قميص المنتخب السعودي في العديد من المحافل القارية والدولية.



وأوضح هوساوي، في بيان نشره عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»، أن قرار الاعتزال يأتي بعد رحلة طويلة في الملاعب شهدت العديد من التحديات والإنجازات والمحطات التي وصفها بأنها ستظل راسخة في ذاكرته، معرباً عن شكره لله تعالى على ما منّ به عليه من توفيق طوال مشواره الرياضي.



ووجّه اللاعب السابق شكره وتقديره إلى جميع الإدارات التي منحته الثقة، والمدربين الذين أسهموا في تطوير مسيرته، وزملائه اللاعبين الذين شاركوه المنافسة داخل المستطيل الأخضر، إلى جانب الجماهير التي ساندته في مختلف مراحل مشواره، مؤكداً أن دعمهم كان أحد أهم عوامل نجاحه.



كما خصّ عائلته بالشكر، واصفاً إياها بالسند الأول والداعم الأكبر طوال مسيرته الرياضية، مشيراً إلى أن ما تحقق من نجاحات كان ثمرة للدعم الذي حظي به منها.



وأكد هوساوي أنه يغادر الملاعب وهو يشعر بالفخر والاعتزاز بما قدمه خلال مسيرته، معتبراً أن نهاية مشواره لاعباً تمثل بداية مرحلة جديدة من العطاء، مستنداً إلى الخبرات والتجارب التي اكتسبها طوال سنواته في كرة القدم.



ويُعد معتز هوساوي أحد أبرز المدافعين الذين أنجبتهم الكرة السعودية خلال العقد الأخير، وأسهم مع الأهلي في تحقيق العديد من البطولات المحلية، كما مثّل المنتخب السعودي في عدد من المشاركات القارية والعالمية، قبل أن يختتم مسيرته بإعلان الاعتزال، موجهاً رسالة شكر ووفاء لكل من كان جزءاً من رحلته الرياضية.