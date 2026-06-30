تحولت لحظات وداع شاب تركي عُثر على جثته داخل قناة مائية، إلى مشهد أثار جدلاً واسعاً، بعدما اندلع خلاف حاد بين زوجته ووالدته أمام الحاضرين، في واقعة وثقتها مقاطع فيديو وانتشرت على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وشهدت محافظة إدرنة، شمال غربي تركيا، مشادة كلامية بين زوجة شاب متوفى ووالدته، أثناء إجراءات انتشال جثمانه تمهيداً لنقله ودفنه، قبل أن تتدخل الشرطة والحاضرون لمنع تطور الموقف إلى اشتباك بالأيدي.

ووفقاً لوسائل إعلام تركية، عثرت فرق البحث والإنقاذ على جثة أونور توتونيتشيميز (31 عاماً) داخل قناة مائية في منطقة ريفية، بعد بلاغ من أسرته أفاد بانقطاع الاتصال به عقب مغادرته منزله على متن دراجته النارية.

ومع وصول فرق الإسعاف والشرطة إلى موقع العثور على الجثمان، حضرت أسرة الشاب، قبل أن ينشب خلاف بين زوجته ووالدته، تبادلتا خلاله الاتهامات بشأن المسؤولية عما انتهى إليه مصير أونور، الذي ترك خلفه طفلين.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة المشادة بين الطرفين، فيما تدخل عدد من الحاضرين، إلى جانب رجال الشرطة وفرق الإنقاذ، لاحتواء الموقف ومنع تحوله إلى اشتباك.

وفي الوقت نفسه، تواصل الشرطة التركية تحقيقاتها لكشف ملابسات الوفاة، والتأكد من أسبابها وما إذا كانت هناك أي شبهة جنائية.

وأثارت الواقعة تفاعلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي في تركيا، حيث انتقد كثيرون استمرار الخلاف بين الزوجة ووالدة زوجها حتى أثناء لحظات وداعه الأخيرة.