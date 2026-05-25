يستعد نادي النصر إلى إعلان استمرار المدرب البرتغالي جورجي جيسوس مع الفريق لموسم آخر وإكمال المشروع الذي جاء من أجله، وذلك بعد تلبية كافة شروطه واحتياجاته للموسم الرياضي الجديد، والذي سيخوض خلاله غمار 4 بطولات: (كأس الملك، الدوري، النخبة الآسيوية، السوبر السعودي). وعلمت «عكاظ» أن المدرب يحتاج دعم الفريق بـ 6 عناصر جديدة لتعزيز خطوط الفريق قبل خوض منافسات الموسم الجديد. وقد دعم هذا التوجه قائد الفريق «رونالدو» الذي لعب دوراً محورياً في استمرار «جيسوس» وإقناع إدارة النادي بتأمين احتياجات الفريق.



يذكر أن «جيسوس»رفض الحديث عن مستقبله مع النصر في آخر ظهور إعلامي قبل مباراة التتويج أمام ضمك، وفضل الجلوس على طاولة المفاوضات مع مسيري النادي لرسم خارطة الطريق وتأمين متطلبات بقائه على رأس الجهاز الفني، وتم التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن بقائه مع الفريق خلال المرحلة القادمة.



وكان «جيسوس» تولى قيادة الفريق في منتصف يوليو 2025، وأشرف خلال هذا الموسم على 41 مباراة رسمية عبر مختلف البطولات، قاد فيها «العالمي» لحصد لقب «دوري روشن»، بالإضافة إلى خوض منافسات كأس الملك، ودوري أبطال آسيا الثاني، والسوبر.