حسم المخرج المصري محمد دياب حقيقة ما أُثير خلال الفترة الماضية بشأن وجود خلافات بينه وبين الفنان المصري محمد رمضان، مؤكدًا أن التصريحات التي نسبت إليه تم تداولها بشكل مجتزأ أدى إلى فهمها بصورة خاطئة.

التصريحات أسيء فهمها

وقال دياب في تصريحات تلفزيونية إن الجدل الذي ظهر عبر مواقع التواصل الاجتماعي جاء نتيجة عدم عرض حديثه كاملًا، موضحًا أن قصده الأساسي كان الإشارة إلى اختلافات طبيعية في الرؤية الفنية بينه وبين محمد رمضان، خصوصا في ما يتعلق بنوعية الأعمال السينمائية بين الأفلام ذات الطابع التجاري وتلك التي تميل للطرح الفني المختلف.

وأضاف أن بعض المقاطع التي انتشرت من تصريحاته أخرجت من سياقها، وهو ما ساهم في تضخيم الأمر، مشددًا على أن العلاقة بينهما لم تشهد أي توتر كما تم تداوله.

إشادة بموهبة محمد رمضان

وأشار دياب إلى أنه على مدار السنوات الماضية حرص على الإشادة بموهبة محمد رمضان والتأكيد على التزامه الفني وقدرته التمثيلية، لافتًا إلى أن ما حدث يعود في جزء كبير منه إلى تأثير السوشيال ميديا في تضخيم الخلافات الفنية.

كما عبر المخرج عن ثقته في قدرة محمد رمضان على تحقيق انتشار عالمي مستقبلًا، موضحاً أنه يمتلك مقومات تؤهله للوصول إلى أعمال عالمية حال إتاحة الفرصة المناسبة له.

أسد يجمع رمضان ومحمد دياب

يتعاون محمد رمضان لأول مرة مع المخرج محمد دياب في فيلم «أسد»، الذي يعرض حاليا في دور العرض السينمائية بجميع دول الوطن العربي، بمشاركة علي قاسم، رزان جمال، ماجد الكدواني، إسلام مبارك، أحمد داش، وكامل الباشا وآخرين، ومن تأليف خالد دياب وشيرين دياب.