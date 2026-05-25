تتجه أنظار الجماهير الإسبانية والعالمية اليوم إلى العاصمة مدريد، حيث ستعلن قائمة الإسبان المشاركين في كأس العالم 2026، وذلك عبر مؤتمر صحفي خاص ينظمه الاتحاد الكرة بطريقة مختلفة أشبه بالمهرجان الجماهيري في شارع غران فيا الشهير وسط مدريد.



وسيشارك في تقديم الحدث والعد التنازلي للإعلان نجم المنتخب الإسباني السابق «خيسوس نافاس»، في خطوة تهدف لمنح الإعلان طابعاً احتفالياً يواكب طموحات المنتخب قبل انطلاق المونديال المرتقب.



القائمة ستشهد غياب لاعب برشلونة الشاب فيرمين لوبيز بسبب الإصابة، في خسارة فنية مؤثرة للمنتخب قبل بداية مشواره في البطولة.



وبحسب ما ذكرته صحيفة «ماركا» الإسبانية، احتمالية غياب الثنائي نيكو ويليامز ولامين يامال عن أول مباراتين للمنتخب الإسباني بسبب عدم الجاهزية الكاملة، على أن يكون ظهورهما المتوقع أمام منتخب الأوروغواي.



ويضع هذا الأمر المنتخب السعودي في دائرة الاهتمام، خصوصًا أن مواجهته أمام إسبانيا ستكون المباراة الثانية للماتادور في البطولة، ما يعني احتمالية غياب اثنين من أبرز نجوم المنتخب الإسباني عن اللقاء المرتقب.