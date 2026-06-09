احتفى الفنان السعودي راشد الماجد بإنجاز نادي النصر بطريقته الخاصة، بعدما طرح عملاً غنائياً جديداً؛ تزامناً مع تتويج الفريق بلقب دوري روشن للمحترفين لموسم 2025-2026.

توثيق الفرحة

وحملت الأغنية اسم «معصي»، وجاءت لتعكس أجواء الفرح التي عاشها أنصار النادي عقب حسم البطولة، إذ نشر الماجد الأغنية عبر حسابه على منصة «إكس» مرفقاً برسالة تهنئة أشاد فيها بما حققه الفريق خلال الموسم.

تعاون فني واسع

ويأتي إطلاق الأغنية بعد نجاح النصر في إضافة لقب جديد إلى خزائنه، فيما تعاون في تنفيذها الشاعر (واحد) الذي كتب كلماتها، والملحن مشعل العروج، لتخرج في قالب غنائي يحتفي بمسيرة الفريق وإنجازه.

وركزت الأغنية على إبراز مكانة النصر وما حققه من تفوق خلال الموسم، مستحضرة مشاعر الاعتزاز والحماس التي صاحبت تتويج العالمي بالبطولة.

حفلات جديدة

وعلى صعيد الحفلات، يستعد راشد الماجد للعودة إلى إحياء الحفلات في الكويت بعد غياب استمر نحو 6 سنوات، من خلال أمسية غنائية يحتضنها مسرح «الأرينا كويت» يوم 18 يونيو 2026 بقيادة المايسترو وليد فايد، وسط تفاعل كبير من جمهوره.