دخل ملف استثمار نادي الاتحاد مرحلة جديدة من التنافس، بعدما كشفت مصادر مطلعة لـ«عكاظ» دخول 4 كيانات استثمارية في مفاوضات جادة للاستحواذ على حصة في النادي.



وأوضحت المصادر أن قائمة الراغبين تضم: (شركة أمريكية كبرى، وشركة أوروبية متخصصة في الاستثمار الرياضي، بالإضافة إلى تحالفين محليين) يسعيان للدخول كشركاء إستراتيجيين في «العميد».



وبيّنت المصادر أن العروض المقدمة تختلف في حجم الحصة المطلوبة والرؤية الاستثمارية، حيث يركز الطرف الأمريكي على الجانب التجاري والتسويق العالمي، بينما تقدم العرض الأوروبي بخبرته في إدارة الأندية وتطوير البنية التحتية وتأهيل اللاعبين وتسويقهم.



أما التحالفان المحليان، فيعولان على فهمهما العميق لبيئة الدوري السعودي وقاعدة جماهير الاتحاد، مع طرح خطط لتعزيز الاستدامة المالية للنادي.



وأكدت المصادر أن إدارة النادي، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، تدرس العروض الأربعة من جميع الجوانب الفنية والمالية، على أن يتم حسم الملف خلال الفترة القادمة بما يضمن مصلحة النادي واستمرار مشروعه الرياضي الطموح.