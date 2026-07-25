علمت «عكاظ» من مصادرها أن مشاركة قائد المنتخب السعودي سالم الدوسري في كأس الخليج العربي (خليجي 27)، التي تستضيفها مدينة جدة خلال الفترة من 23 سبتمبر القادم وحتى السادس من أكتوبر القادم، تعتمد على اكتمال جاهزية اللاعب اللياقية والبدنية والفنية ومشاركته مع فريق الهلال في منافسات الموسم الرياضي الجديد، وعلى ضوء ذلك سيحدد الجهاز الفني انضمام الدوسري من عدمه في «خليجي 27» القادمة.



ويخضع الدوسري لبرنامج علاجي وتأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي الذي أجرى له عملية جراحية ناجحة في وتر الركبة الأسبوع الماضي في فنلندا.



ومن المقرر أن يعلن الجهاز الفني للمنتخب السعودي في منتصف سبتمبر القادم قائمة أسماء اللاعبين الذين سينضمون للمعسكر الإعدادي في جدة، الذي سينطلق يوم 17 سبتمبر القادم، ضمن التحضيرات النهائية للمشاركة في البطولة.



وسينخرط لاعبو المنتخب في برنامج إعدادي مكثف بقيادة الجهاز الفني، يشتمل على التدريبات اليومية ومباريات ودية، من أجل التجهيز بشكل فني مناسب قبل انطلاق البطولة، التي يطمح من خلالها الأخضر إلى التتويج باللقب، خصوصاً أنها تقام على أرضه وبين جماهيره.



ويسعى الأخضر من خلال المعسكر الذي يسبق انطلاق «خليجي 27» إلى الوصول للجاهزية الكاملة لمباريات البطولة.



• مباريات الأخضر في «خليجي 27»



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