أطلقت الولايات المتحدة موجة ثالثة من الهجمات العسكرية ضد أهداف في عمق الجنوب الإيراني، حيث هزت سلسلة انفجارات عنيفة مدينة "بندر عباس" الساحلية وجزيرة "قشم" الاستراتيجية عند مدخل مضيق هرمز، وسط اشتباكات عنيفة لمنظومات الدفاع الجوي الإيراني مع مسيرات وطائرات معادية.

ونقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول أمريكي كبير تأكيده انطلاق الموجة الثالثة من الضربات، في حين أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) أن الغارات شُنّت "لأغراض الدفاع عن النفس" بناءً على أوامر مباشرة من الرئيس دونالد ترامب.

وأوضح مسؤولون أمريكيون أن هذه العمليات تأتي كردٍ متناسب ومباشر على قيام طهران بإسقاط مروحية أمريكية من طراز "أباتشي" (بواسطة طائرة مسيرة إيرانية)، معتبرين الهجوم الإيراني "غير مبرر".

الوضع الميداني: تفعيل الدفاعات واشتباكات أجواء الجنوب

وعلى الجانب الآخر، أكد التلفزيون الرسمي ووسائل إعلام إيرانية رصد تطورات ميدانية متسارعة في محافظة هرمزجان تشمل:تفعيل فوري لمنظومات الدفاع الجوي في بندر عباس، وقشم، وعموم المحافظة، رصد وإطلاق سرب من الطائرات المسيرة الإيرانية باتجاه منطقة هرمز، خوض الدفاعات الجوية الإيرانية اشتباكات مكثفة في الأجواء للتصدي لأهداف تحلق فوق مواقع ساحلية حساسة.

وتأتي هذه المواجهة الجوية المباشرة لتفجّر من جديد حدة التوتر الأمني في الممرات المائية الحيوية بالخليج، إذ تعد مدينة بندر عباس أكبر الموانئ الإيرانية والمقر الرئيسي للقوات البحرية، فيما تمثل جزيرة قشم النقطة الحاكمة للملاحة الدولية عبر مضيق هرمز.