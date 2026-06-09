شهدت محطة «بنسلفانيا» الحيوية في قلب مدينة نيويورك الأمريكية، فجر الإثنين، حادثة طعن دموية أسفرت عن إصابة خمسة أشخاص بجروح متفاوتة، ما أثار حالة من الاستنفار الأمني في أحد أكثر مرافق النقل ازدحاماً بالبلاد.

توقيف خاطف في توقيت حرج

وفقاً لإفادات أولية مشتركة صدرت عن سلك الشرطة وجهاز الإطفاء في نيويورك، تحركت القوات الأمنية بشكل فوري لترصد موقع الهجوم، وتمكنت من السيطرة على المشتبه به وتوقيفه في مكان الحادث قبل اتساع رقعة الاعتداء.

وفيما باشرت السلطات تحقيقاتها لمعرفة دوافع المهاجم، نُقل المصابون لتلقي الرعاية الطبية اللازمة وسط فرض طوق أمني حول المحطة.

استنفار يسبق المحافل الكبرى

يأتي هذا الاختراق الأمني المقلق في توقيت شديد الحساسية بالنسبة لمدينة نيويورك، إذ يضع الأجهزة الأمنية تحت مجهر الاختبار، نظراً لتزامنه مع حدثين رياضيين بارزين؛

نهائيات الـ NBA

وقوع الهجوم عشية انطلاق أولى مباريات الدور النهائي لدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين في المدينة.

مونديال 2026

حدوث الواقعة قبل أيام قليلة جداً من انطلاق منافسات كأس العالم لكرة القدم، التي تستضيف نيويورك جزءاً من فعالياتها، ما يرفع من درجة التأهب لتأمين الوفود والجماهير المرتقبة.

وتقع المحطة التي تستقبل قرابة 600 ألف مسافر يومياً في المتوسط، قرب ماديسون سكوير غاردن، حيث من المقرر أن يحضر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب المباراة الثالثة بين فريقَي نيكس وسان أنتونيو سبيرز.