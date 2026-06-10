أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تعيين طاقم تحكيم مصري لإدارة مباراة كوريا الجنوبية والتشيك، ضمن منافسات اليوم الافتتاحي لدور المجموعات في كأس العالم 2026.



ويقود اللقاء الحكم الدولي أمين عمر، ومحمود أبو الرجال (مساعد أول)، وأحمد حسام طه (مساعد ثاني)، بينما يتولى محمود عاشور مهمة حكم الفيديو المساعد VAR.



وتعد إدارة طاقم مصري لمباراة الافتتاح تأكيداً على الثقة الكبيرة التي يحظى بها التحكيم المصري دولياً.



ويضم طاقم التحكيم الحكم الرابع خوان كالديرون من كوستاريكا، والمساعد الاحتياطي خوان كارلوس مورا من كوستاريكا، فيما يساعد في تقنية الفيديو الأمريكي جو ديكرسون والإيطالي ماركو دي بيلو.