احتفى العضو الذهبي بنادي النصر العميد فهد المشيقح، بتحقيق الفريق الأول لكرة القدم بطولة الدوري، بحضور الأمير مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، ونخبة من الشخصيات النصراوية البارزة، يتقدمهم رؤساء النادي السابقون؛ الأميران فيصل وممدوح ابنا الأمير عبدالرحمن بن سعود -رحمه الله-، إلى جانب سلمان المالك، ومسلي آل معمر، ونائب رئيس مجلس إدارة شركة نادي النصر رئيس اللجنة التنفيذية سلطان بن عبدالمحسن آل الشيخ، وعدد من كبار الداعمين ومحبي الكيان.



وخلال الحفل، كرمت شركة نادي النصر العميد فهد المشيقح، وقدم له سلطان آل الشيخ درعاً تذكارية وهدية خاصة، تقديراً لدوره ومبادراته في دعم النادي واحتفائه برموز النصر.



وعبّر المشيقح عن سعادته بهذا التكريم، مؤكداً أن «خدمة النصر شرف لكل محب، وأن اجتماع النصراويين على المحبة والوفاء هو البطولة الحقيقية».