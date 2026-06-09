استيقظت محافظة عمران، شمالي اليمن، على وقع فاجعة أسرية جديدة هزت مجتمعها المحلي، مسفرة عن مقتل ثلاثة أفراد من عائلة واحدة (رجلان وامرأة)، في مؤشر مقلق يعكس تصاعد حدة العنف المنزلي الذي بات يضرب البلاد أخيراً.

تفاصيل الجريمة

بدأت فصول المأساة في عزلة «بني حاج» التابعة لمديرية السودة، إثر خلاف عائلي محتدم بين مسلح وصهره (زوج شقيقته)، بسبب زواج الأخير من امرأة ثانية. ورغم محاولات الشقيقة التدخل لتقريب وجهات النظر وفض النزاع، إلا أن الأمور اتخذت مساراً عنيفاً عندما حاول شقيقها إجبارها على مغادرة منزل الزوجية. ومع رفض الزوج لهذا التدخل، تطور الموقف سريعاً إلى مشادة مسلحة، أطلق خلالها الشقيق النار، ليردي صهره قتيلاً على الفور، ولم تنجُ شقيقته الحامل في شهرها التاسع من الرصاصات الطائشة، لتسقط ضحية هي وجنينها في اللحظة ذاتها.

ثأر فوري

لم تنتهِ فصول المأساة عند هذا الحد؛ فوفقاً للمصادر المحلية، لم تكد تمضي دقائق على الجريمة حتى قامت شقيقة الزوج القتيل بملاحقة الجاني (القاتل الأول)، وأطلقت النار عليه مباشرة ثأراً لشقيقها، ليلقى حتفه في الحال وتنتهي المواجهة بثلاث جثث.

خلفيات وتداعيات

وفي سياق المتابعة الحقوقية، أفادت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات بأن فريقها الميداني وثق الحادثة، مشيرة إلى خلفية مقلقة تتعلق بالجاني، الذي تبين أنه خضع سابقاً لـ«دورات ثقافية وتعبوية» في المراكز الصيفية التابعة لجماعة الحوثي.

وحذرت الشبكة من أن هذه الواقعة ليست معزولة، بل تأتي تجسيداً لارتفاع مخيف في معدلات العنف الأسري ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، لافتة إلى أن غياب الحلول السلمية للنزاعات وانتشار السلاح المنفلت يشكلان قنبلة موقوتة تهدد السلم المجتمعي.

مؤشرات مقلقة

تأتي هذه الحادثة الصادمة بعد أيام قليلة من جريمة مماثلة في المحافظة ذاتها، أسفرت عن مقتل شقيقين بسبب خلافات بينهما.