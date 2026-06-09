قررت الفنانة المصرية منى زكي، اتخاذ إجراءات قانونية ضد فتاة قامت بنشر صور اعتبرتها مسيئة لها عبر منصات التواصل الاجتماعي، مؤكدة تمسكها بحقها القانوني في مواجهة ما تعرضت له من إساءة، وذلك في خطوة تهدف إلى حماية حقوقها القانونية.

وفي هذا السياق، أوضح الفنان المصري أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية في مصر، في بيان صحفي، أن النقابة ترفض تماماً مثل هذه الممارسات، ولن تسمح بتكرارها أو التغاضي عنها، مؤكداً دعمها الكامل للفنانة في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

التمسك بالإجراءات القانونية

وأضاف أن منى زكي تواصلت معه شخصياً، وأكدت إصرارها على استكمال مسار التقاضي وعدم التنازل عن حقها، في مواجهة ما تعرضت له من إساءة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

تصوير مسلسلها الجديد

وعلى الصعيد الفني، تعكف منى زكي على استكمال تصوير مشاهدها ضمن مسلسلها الجديد «طالع نازل»، المكون من 10 حلقات، ومن المقرر عرضه عبر أحد المنصات الإلكترونية، من تأليف سماء عبدالخالق وإنجي القاسم وإخراج هاني خليفة، ويجمع كل من محمد شاهين، مريم الخشت، وميمي جمال.

آخر أعمالها

عرض لـ منى زكي سابقاً فيلم «الست» عبر إحدى المنصات الإلكترونية، الذي تناول السيرة الذاتية لكوكب الشرق أم كلثوم، وجمع العمل كلاً من كريم عبدالعزيز، عمرو سعد، أحمد حلمي، آسر ياسين، أحمد داود، نيللي كريم، وأمينة خليل وآخرون.