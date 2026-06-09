كشفت مصادر مطلعة لـ«عكاظ» أن اللجنة الرياضية بنادي النصر تملك موافقات مبدئية من عدد من المدربين البارزين، غالبيتهم من المدرسة البرتغالية، إلا أن الإعلان الرسمي عن الجهاز الفني الجديد لا يزال معلقاً حتى اللحظة.



وأوضحت المصادر أن سبب التأخير يعود لتمسك الإدارة بـ«خيار أول» تسعى لإنهاء إجراءات التعاقد معه قبل الإعلان، مشيرة إلى أن النادي لن يعلن عن المدرب إلا بعد إغلاق الملف بشكل نهائي.



بانتظار المدرب



وبينت المصادر أن معسكر الفريق الخارجي للموسم الجديد تقر إقامته في البرتغال، على أن يتم الكشف عن تفاصيله وتوقيته فور الإعلان عن اسم المدرب الجديد، ليكون له دور مباشر في وضع البرنامج الفني.



ملف الصفقات



وعلى صعيد التعاقدات، أكدت المصادر أن صفقات النصر للموسم القادم لن تُحسم إلا بعد اختيار المدرب، حيث سيكون له الكلمة الفصل في الأسماء المطلوبة وفق رؤيته الفنية.



4 تحركات رئيسية:



1-المحور: التوجه لعدم تجديد عقد الكرواتي مرسيلو بروزوفيتش، والبحث عن بديل أجنبي في مركز المحور.



2. -الحراسة: فتح ملف التعاقد مع حارس مرمى أجنبي بمستوى أعلى من البرازيلي بينتو.



3.- الأطراف: دراسة التعاقد مع لاعبين في مركزي الظهير الأيمن والجناح من فئة «المواليد».



4. *الدكة*: إبرام صفقات محلية لتدعيم مقاعد البدلاء.



غريب يفاوض الاتحاد



وفي ملف اللاعب عبدالرحمن غريب، كشفت المصادر أن النصر كان قد قدم عرضاً سابقاً للاعب بقيمة 10 ملايين ريال للموسم الواحد لمدة 3 سنوات، إلا أن اللاعب رفضه حينها.



وبعد نهاية الموسم، عاد غريب وطلب تفعيل العرض ذاته، لكن الإدارة الرياضية أبلغته أن العرض لم يعد قائماً، الأمر الذي دفعه للاتفاق مبدئياً مع نادي الاتحاد بمبلغ أقل من العرض النصراوي السابق.