أكّد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مجدداً استحالة سماح بلاده لطهران بحيازة سلاح نووي، كاشفاً عن أن التفاهمات بين الطرفين بلغت مراحلها الأخيرة.

وفي تصريحات أدلى بها للصحفيين من مطار «جون كينيدي» في نيويورك، أشار ترمب إلى إمكانية بلورة رؤية واضحة بشأن الاتفاق المرتقب خلال أيام قليلة، معرباً عن تطلعه لإبرام صفقة وصفها بـ «الرائعة».

السلاح الاقتصادي بديلًا للمواجهة العسكرية

شدد الرئيس الأمريكي على الجدوى العالية للحصار المفروض على طهران، معتبراً الضغط الاقتصادي خياراً أفضل بكثير من اللجوء إلى القوة العسكرية، وأضاف:«الاقتصاد الإيراني يمر بمرحلة صعبة، وهم بحاجة ماسة لإبرام هذا الاتفاق».

وفي سياق متصل، جدد ترمب هجومه على الاتفاق النووي السابق، واصفاً إياه بـ «الفشل الذريع». وعن التوترات الميدانية الأخيرة في المنطقة، كشف عن إجرائه محادثات إيجابية للغاية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، معلقاً على التصعيد الأخير باقتضاب: «إيران قصفت إسرائيل، والأخيرة ردت، والأمر انتهى عند هذا الحد».

مؤشرات على «انتصار كامل»

تأتي هذه التصريحات امتداداً لإشارات أطلقها ترمب خلال تجمع انتخابي لدعم السيناتور ليندسي غراهام في كارولاينا الجنوبية، حيث لمّح إلى إمكانية إعلان الولايات المتحدة «انتصاراً كاملاً» على إيران غضون أسبوعين.

وأوضح ترمب طبيعة سير المحادثات قائلاً: «المفاوضات جارية الآن، والإيرانيون يبدون رغبة جادة في صياغة اتفاق ممتاز؛ إنهم مستعدون لتقديم كل التنازلات الممكنة، بما في ذلك التخلي التام عن طموحاتهم النووية».