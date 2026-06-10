لقي ستة أشخاص حتفهم، من بينهم خمسة أفراد من عائلة واحدة، إثر حادث سير مروّع وقع أمس (الثلاثاء) في محافظة ذي قار جنوب شرق العراق، لينضم هذا الحادث إلى سلسلة فواجع مرورية دموية ضربت البلاد خلال الساعات الـ48 الماضية وأسفرت عن سقوط عشرات الضحايا.

تفاصيل فاجعة «قلعة سكر»

وأفاد مصدر أمني لوكالات أنباء محلية بأن الحادث الأخير وقع قرب منطقة «النهر المالح» التابعة لقضاء قلعة سكر شمالي المحافظة؛ حيث انحرفت المركبة التي كانت تقل الضحايا عن مسارها وانقلبت بشكل عنيف، ما أسفر عن وفاة الركاب الستة على الفور.

نزيف الأسفلت المستمر

ويأتي هذا الحادث بعد يومين فقط من كارثة مرورية مروّعة شهدها الطريق الدولي الرابط بين محافظتي البصرة وذي قار ظهر (الأحد)، جراء تصادم عنيف بين صهريج وحافلة ركاب، أسفر عن مصرع 21 شخصاً وإصابة 19 آخرين بحروق بليغة.

سبب الكارثة

وعزا مدير مرور ذي قار، العميد زياد الحصونة، تفاصيل تلك الكارثة إلى «غلَبَة النعاس» على سائق حافلة الركاب، ما أدى إلى اصطدامه بالشاحنة الكبيرة ثم بحاجز خرساني، وهو ما فجّر حريقاً هائلاً التهم الحافلة بالكامل.

وفي سياق متصل، دعت دائرة صحة البصرة ذوي ضحايا حادث (الأحد) للحضور إلى مقر الطب العدلي لرفع عينات الحمض النووي (DNA)، بغية مطابقتها والتعرف على هويات الضحايا بعدما تفحمت جثثهم بالكامل جراء النيران.

مصرع إعلامي على طريق بغداد

ولم تتوقف حوادث الطرق عند هذا الحد؛ إذ شهد الطريق الرابط بين العاصمة بغداد ومحافظة البصرة (الإثنين) حادثاً مأساوياً آخر، أسفر عن مصرع الإعلامي الكردي «هلكوت عزيز»، مراسل ومدير مكتب شبكة «رووداو» الإعلامية في بغداد، لينضم إلى قائمة ضحايا الطرق التي باتت تصفها الأوساط المحلية بـ«طرق الموت».