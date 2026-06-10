تنطلق غدا (الخميس) منافسات كأس العالم 2026 لكرة القدم، في نسخة استثنائية تُقام للمرة الأولى في تاريخ البطولة بتنظيم مشترك بين ثلاث دول: الولايات المتحدة، وكندا، والمكسيك، وتستمر حتى 19 يوليو القادم.



وستتجه أنظار العالم إلى ملعب أزتيكا الشهير في العاصمة المكسيكية مع صافرة البداية، حيث يلتقي المنتخب المكسيكي المستضيف مع جنوب إفريقيا في افتتاح منافسات المجموعة الأولى، وبهذا يصبح «الأزتيكا» أول ملعب في التاريخ يستضيف مباريات كأس العالم في ثلاث نسخ مختلفة بعد مونديالي 1970 و1986.



وتراهن اللجنة المنظمة على حفل افتتاح ضخم يسبق المباراة بـ90 دقيقة، يمزج بين العروض الموسيقية والاستعراضية التي تعكس التراث اللاتيني والمكسيكي، بمشاركة فنانين من ثقافات مختلفة. وستنتقل الاحتفالات لاحقاً إلى تورونتو ولوس أنجلوس مع انطلاقة المباريات في كندا والولايات المتحدة.



أكبر مونديال في التاريخ



وتشهد نسخة 2026 نقطة تحول جذرية في تاريخ البطولة بمشاركة 48 منتخباً للمرة الأولى بدلاً من 32، بزيادة 16 منتخباً. وستُقام 104 مباريات على مدى 40 يوماً بنظام جديد يوزع المنتخبات على 12 مجموعة، يتأهل منها الأول والثاني من كل مجموعة إضافة إلى أفضل 8 منتخبات تحتل المركز الثالث.



ويُقام النهائي يوم الأحد 19 يوليو 2026 على ملعب «ميتلايف» في ولاية نيوجيرسي الأمريكية، ليكون البطل قد خاض 8 مباريات بدلاً من 7 في النظام السابق.



حضور عربي



ويسجل العرب حضوراً قياسياً في المونديال بثمانية منتخبات للمرة الأولى: قطر، مصر، المغرب، الجزائر، تونس، العراق، السعودية، والأردن الذي يشارك لأول مرة في تاريخه.



ويستهل المنتخب القطري مشواره بمواجهة سويسرا يوم 13 يونيو على ملعب «ليفايز» في سان فرانسيسكو، فيما يبدأ المغرب رحلته في اليوم ذاته بمواجهة البرازيل على ملعب ميامي. وتتوالى مواجهات العرب: تونس × السويد 14 يونيو، مصر × بلجيكا والسعودية × الأوروغواي 15 يونيو، ثم العراق × النرويج والجزائر × الأرجنتين والأردن × النمسا 16 يونيو.



المرشحون للقب



وتدخل الأرجنتين حاملة اللقب والمرشحة الأولى بقيادة ميسي رحلة الدفاع عن لقبها بمواجهة الجزائر، كما تبرز إسبانيا بطلة أوروبا 2024، وألمانيا، وفرنسا وصيفة النسخة الماضية، والبرازيل الأكثر تتويجاً بـ5 ألقاب، والبرتغال الباحثة عن لقبها العالمي الأول.