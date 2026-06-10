واصلت إيران اعتداءاتها السافرة على الكويت والبحرين والأردن، وأعلنت الدول الثلاث، اليوم (الأربعاء)، اعتراض وتدمير صواريخ ومسيرات إيرانية.



وذكرت وزارة الدفاع الكويتية أنها اعترضت أهدافاً جوية معادية فجراً، وفق الإجراءات العملياتية المعتمدة، فيما قالت قوة دفاع البحرين إن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت عدداً من الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية، مؤكدة أن كافة أسلحتها على أهبة الاستعداد الدفاعي.



وجاء في بيان للقيادة العامة لقوة دفاع البحرين: «تواصل إيران نهجها العدائي الممنهج عبر اعتداءاتها الآثمة بالصواريخ والمسيرات التي تستهدف المدنيين في المملكة».



وشدد البيان على أن تعمد استخدام الصواريخ والمسيرات من قبل إيران يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي.



وقال مصدر عسكري أردني إن أنظمة الدفاع الجوي الأردنية اعترضت وأسقطت مساء الثلاثاء، 5 صواريخ أطلقت من إيران باتجاه منطقة الأزرق بمحافظة الزرقاء.



وأضاف المصدر أن عملية الاعتراض نتج عنها سقوط عدد من الشظايا، دون وقوع أي إصابات بشرية أو أضرار مادية، مشيراً إلى أن الفرق الهندسية تعاملت من مخلفات تلك الصواريخ لضمان عدم وجود مواد متفجرة داخلها.



ولفت إلى أن القوات المسلحة الأردنية «تتابع التطورات والمستجدات الإقليمية الراهنة، وتعمل ضمن أعلى درجات الجاهزية لحماية أجواء المملكة والدفاع عن سيادتها وسلامة أراضيها».



وشدد على أن القوات المسلحة لن تسمح بأي انتهاك للمجال الجوي الأردني من أي طرف كان.