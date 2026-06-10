أكد الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أن بطولة كأس العالم 2026 التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك بداية من بعد غد الخميس حتى 19 يوليو القادم، ستكون «منارة قوية للوحدة» تجمع الجماهير والثقافات المتنوعة من مختلف أنحاء العالم.



وأعرب الشيخ سلمان عن دعمه الكامل لممثلي الاتحاد الآسيوي الذين يقفون على أعتاب كتابة فصل جديد في تاريخ الكرة القارية خلال المونديال، مشدداً على أن النسخة التاريخية بنظامها الجديد بمشاركة 48 منتخباً «تمهد الطريق أمام أكبر وأقوى تمثيل آسيوي في تاريخ البطولة».



8 منتخبات آسيوية تكتب التاريخ



ويتصدر هذه المسيرة التاريخية مزيج من القوى الراسخة والمنتخبات التي تسجل ظهورها الأول، حيث يحمل كل من الأردن وأوزبكستان فخر المشاركة الأولى، إلى جانب قطر، أستراليا، إيران، العراق، اليابان، كوريا الجنوبية، والسعودية.



وقال رئيس الاتحاد الآسيوي: «تستعد منتخباتنا ولاعبونا وحكامنا للظهور على أكبر مسرح في كرة القدم العالمية، مع توسع البطولة إلى 48 منتخباً عبر ثلاث دول مضيفة، أصبحت أسس النجاح الآسيوي أقوى من أي وقت مضى، وأصبحت قارتنا في وضع مثالي للارتقاء بمكانتها على الساحة العالمية».



وأضاف: «لقد أثبتت مسيرة منتخباتنا عبر التصفيات صلابتها وموهبتها الاستثنائية. والآن باتت المسؤولية تقع عليها لاغتنام هذه الفرصة في أمريكا الشمالية وتحقيق إنجاز تاريخي جديد غير مسبوق للكرة الآسيوية خارج القارة».



وختم الشيخ سلمان حديثه بحث ممثلي آسيا: «هذه لحظتكم لإظهار التقدم والوحدة والجودة التي لا يمكن إنكارها لكرة القدم الآسيوية. لقد منحتم مليارات الجماهير شعوراً هائلاً بالفخر.. أحثكم على اللعب بشجاعة والتمسك بقيم اللعب النظيف وكتابة فصل جديد وملهم لقارتنا».



وأعرب في ختام حديثه عن دعمه للفيفا والدول المضيفة واللجان المنظمة، متمنياً التوفيق في تنظيم النسخة التاريخية الموسعة.