أسفرت قرعة دور الـ32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين 2026–2027 عن مواجهات قوية ومنتظرة، بعدما وضعت كبار الأندية السعودية أمام اختبارات متفاوتة في بداية مشوار البطولة الأغلى محليًا.



وسيبدأ حامل اللقب الهلال بمواجهة الرائد في القصيم، فيما النصر سيواجه الدرعية في الرياض، ويلتقي الأهلي مع الأنوار في حوطة بني تميم، بينما يلاقي الاتحاد نظيره النجمة في بريدة.



كما أوقعت القرعة الشباب في مواجهة الوحدة، بينما يلتقي القادسية نظيره الطائي، ويتواجه التعاون مع ضمك، في وقت يترقب فيه الشارع الرياضي مفاجآت الأدوار الأولى التي اعتادت أن تحمل الكثير من الإثارة والنتائج غير المتوقعة.



وحدّد الاتحاد السعودي لكرة القدم الفترة بين 16 و19 أغسطس القادم موعدًا لمباريات الـ32، على أن يُعلِن لاحقًا عن الملاعب والأوقات.



وأُعلنت القرعة بطريقة مميزة، حيث جاءت مراسم السحب بصورة حديثة عكست مكانة البطولة الكبيرة وقيمتها التاريخية في الكرة السعودية، مع أجواء حماسية رفعت سقف الترقب لانطلاق المنافسات المنتظرة.



وتهدف الآلية المعتمدة في سحب القرعة للسنة الثانية على التوالي إلى منح أندية الدرجات الأدنى فرصة الاستفادة فنيًا وجماهيريًا من استضافة الفرق الكبرى، بما يسهم في رفع مستوى التنافسية وزيادة الحضور الجماهيري، خصوصًا مع إقامة مباريات دور الـ32 على أرض الفريق صاحب المستوى الثاني.



واعتمدت اللجنة المنظمة تصنيف الأندية إلى مستويين، حيث ضم المستوى الأول أعلى 16 ناديًا وفق تصنيف دوري روشن السعودي، فيما ضم المستوى الثاني بقية الأندية المشاركة، وهي الناديان الأقل تصنيفًا من دوري روشن، إضافة إلى 14 ناديًا وفق تصنيف دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.



وتحظى بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين بمكانة خاصة في الكرة السعودية، باعتبارها أعرق وأغلى البطولات المحلية وأكثرها إثارة، إذ تجمع مختلف الأندية في منافسة مفتوحة قد تشهد الكثير من المفاجآت، وتمنح جميع الفرق فرصة المنافسة على اللقب حتى اللحظات الأخيرة.



ويحمل الهلال لقب النسخة الأخيرة بعد تتويجه بالكأس على حساب الخلود، كما يُعد الأكثر تتويجًا بالبطولة برصيد 10 ألقاب، ما يزيد من سخونة النسخة الجديدة وطموحات المنافسين في كسر الهيمنة الزرقاء على البطولة الأغلى.



