فيما بدأ رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف وقائد الجيش الباكستاني عاصم منير زيارتهما إلى الصين في إطار التحركات الدبلوماسية لإنهاء الحرب مع إيران، كشفت وسائل إعلام أمريكية اليوم (الإثنين) منح الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إيران مهلة تصل إلى 7 أيام لصياغة اتفاق مقبول وفق مبدأ «لا مخزون نووياً ولا دولارات مجمدة».



ونقلت شبكة «فوكس نيوز» عن مسؤول رفيع في الإدارة الأمريكية قوله إن الاتفاق لن يتم توقيعه اليوم، وإن ترمب منح إيران مهلة تتراوح بين 5 و7 أيام لصياغة اتفاق مقبول تحت نهج «لا مخزون نووياً ولا دولارات مجمدة»، مبينة أن إيران وافقت من حيث المبدأ على إطار التفاهم، فيما جرى إنجاز 95% منه.



وأشار المسؤول إلى وجود اتفاق بشأن المخزون النووي ومضيق هرمز، بينما لا تزال «الصياغة النهائية» قيد النقاش. ويأتي ذلك بعد ساعات من تأكيد الرئيس الأمريكي أنه شدد على فريقه المفاوض بعدم التسرع في إبرام الاتفاق، مؤكداً أن المفاوضات تجري بشكل منظم وبنّاء، وأن الوقت في صالح واشنطن.



في غضون ذلك، التقى الرئيس الصيني شي جين بينغ اليوم رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف في بكين. وبحسب وكالة «شينخوا» الصينية، جاء اللقاء بعد محادثات أجراها شريف في وقت سابق من اليوم نفسه مع رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ، ثاني أبرز مسؤولي الدولة.



وأفادت قناتا «العربية» و«الحدث» بأن قائد الجيش الباكستاني عاصم منير انضم إلى رئيس الوزراء خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء الصيني، مبينتين أن إسلام آباد تصر على أن تؤدي بكين دور الضامن في أي اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران.



وذكر التلفزيون الباكستاني أن قائد الجيش الباكستاني، الذي يوصف بأنه المفاوض الرئيسي في المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران، وصل إلى الصين برفقة رئيس الوزراء شهباز شريف للقاء دبلوماسيين صينيين.



وكانت الصين قد أكدت نيتها التعاون مع باكستان «للإسهام إيجاباً في إعادة السلم والاستقرار إلى الشرق الأوسط في أقرب فرصة».