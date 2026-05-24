أكد رئيس نادي لانس الفرنسي جوزيف أوجورليان أن ناديه فعّل رسمياً بند التعاقد مع النجم السعودي سعود عبد الحميد بشكل نهائي من نادي روما الإيطالي.

وقال أوجورليان في تصريح خاص لـ«عكاظ»: «لقد فعّلنا خيار ضم سعود عبد الحميد، ولم يقم نادي روما بأي رد مضاد، نحن نحب هذا اللاعب».

وأضاف: «الأمر أصبح رسمياً الآن، نحن سعداء للغاية، ولا يسعنا الانتظار لمشاركته معنا في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل».

وكان سعود عبد الحميد قد انضم إلى لانس خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية قادماً من روما لمدة موسم على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء.

أرقام سعود عبد الحميد

ومنذ انضمامه إلى لانس، خاض النجم السعودي 31 مباراة في مختلف المسابقات، سجل خلالها ثلاثة أهداف وقدم ثماني تمريرات حاسمة.

موسم تاريخي

وساهم سعود عبد الحميد في حجز لانس مقعداً في بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، بعدما احتل الفريق المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 70 نقطة، متأخراً بسبع نقاط عن حامل اللقب باريس سان جيرمان.

كما حقق سعود عبد الحميد لقبه الأول في مشواره الأوروبي، بعدما تُوِّج مع لانس بكأس فرنسا على حساب نيس بثلاثة أهداف مقابل هدف، الجمعة الماضي.