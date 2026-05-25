دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتشدد إيتمار بن غفير، اليوم (الإثنين)، إلى عدم التسامح مع مسيّرات حزب الله، مشدداً على ضرورة العودة إلى الحرب.



وأكد بن غفير ضرورة أن «يضرب رئيس الوزراء الإسرائيلي بيده على طاولة ترمب ويبلغه بأنهم عائدون إلى الحرب».



بدورها، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر أن رئيس الأركان إيال زامير طالب، خلال اجتماع أمني، بمهاجمة مبانٍ في بيروت رداً على مسيّرات حزب الله.



وقال زامير إن إسرائيل ليست لديها استقلالية في لبنان بسبب القيود الأمريكية.



من جهتها، نقلت صحيفة «يديعوت أحرونوت» عن مسؤولين كبار في الجيش الإسرائيلي قولهم إن هناك علامات استفهام بشأن المرحلة المقبلة في لبنان، مضيفين: «سنصر على جعل المنطقة من الحدود إلى الخط الأصفر منزوعة السلاح، ولن نسمح لحزب الله بإعادة تشكيل بنيته التحتية العسكرية».



وذكرت الصحيفة أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش تجادلا خلال اجتماع أمني عُقد الليلة الماضية، واستمر نحو 5 ساعات، وتناول خطر الطائرات المسيّرة التابعة لحزب الله.



وأشارت إلى أن نتنياهو طالب بحلول للحماية من المسيّرات، مشدداً على ضرورة صياغة رد مناسب، فيما طالب سموتريتش بهدم 10 مبانٍ في الضاحية الجنوبية رداً على كل طائرة مسيّرة يطلقها حزب الله، وهو ما لم يلقَ قبولاً لدى نتنياهو، بحسب الصحيفة.