كشفت النجمة العالمية شاكيرا تفاصيل أغنيتها الرسمية لكأس العالم 2026 بعنوان «Dai Dai»، التي تجمعها بالفنان النيجيري بورنا بوي، مؤكدة أنها ليست مجرد نشيد احتفالي، بل تحمل رسالة إنسانية عميقة.

وأعلنت شاكيرا تبرعها بـكامل أرباح الأغنية من الإتاوات والمبيعات والاستخدامات الرقمية لدعم مشاريع تعليم الأطفال حول العالم، ضمن حملة «We Are Ready» (نحن جاهزون) بالتعاون مع منظمة Global Citizen الخيرية والاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA).

وجاء الإعلان عبر مقابلة مع صحيفة «إل كولومبيانو» الكولومبية، إذ عبّرت شاكيرا عن حماسها الشديد للمشروع قائلة: «الحقيقة أن الأمر مثير للغاية»، مشدّدة على أن الهدف هو استغلال الشهرة العالمية الهائلة للبطولة لجمع التبرعات وتسليط الضوء على ملايين الأطفال الذين يفتقرون إلى تعليم جيد.

وقالت النجمة الكولومبية: «سنحاول جمع أكبر قدر ممكن من المساعدات لمنح هؤلاء الأطفال فرصة أفضل في الحياة».

وأشارت شاكيرا إلى أن عرض الشوط النهائي لكأس العالم، الذي ستحييه مع فنانين آخرين على ملعب «نيويورك نيو جيرسي» في 19 يوليو 2026، سيكون أكثر من مجرد حفل غنائي، بل منصة عالمية لإيصال رسالة قوية حول أهمية الاستثمار في التعليم ودعم الأجيال الجديدة.

وفي لفتة إنسانية مؤثرة، وجهت شاكيرا دعوة رسمية لأطفال مؤسسة «جيتو كيدز» في أوغندا للمشاركة معها في العرض، بعد إعجابها بفيديو لهم يرقصون على أنغام الأغنية.