في واحدة من أعنف المعارك الرقمية ضد فوضى «التزييف العميق» (Deepfake)، نجحت التكنولوجيا أخيراً في تسجيل انتصار ساحق حوّل واحدة من أخطر الشائعات السياسية إلى مجرد «رماد رقمي»؛ بعدما تمكنت تقنية مرعبة من "قوقل" من فضح فبركة صورة هزت الأوساط الأمريكية خلال الساعات الماضية.

اللقطة المرعبة التي حبست أنفاس واشنطن

بدأت القصة عندما اشتعلت منصتا «إكس» و«ريديت» بصورة جرى تداولها بمعدلات جنونية، تُظهر السيناتور الأمريكي البارز ميتش ماكونيل مستلقياً في حالة صحية حرجة جداً داخل غرفة العناية المركزة، وجسده مغطى بالخراطيم والأنابيب الطبية.

اللقطة بدت حقيقية وصادمة لدرجة جعلت الملايين يصدقونها، خصوصا أنها جاءت بالتزامن مع اختفاء السيناتور عن الأنظار عقب نقله للمستشفى إثر اتصال طارئ في 14 يونيو. وبينما كانت أمريكا تستعد لإعلان خبر صادم، تدخل موقع التحقق الشهير «Snopes» ليفجر المفاجأة: الصورة وهمية بنسبة 100%!

كيف أسقطت «مصيدة قوقل» الزيف الرقمي؟

السر وراء إسقاط هذا التزييف المرعب تقف وراءه تقنية SynthID الثورية من قوقل، والتي تصرفت كـ«محقق سيبراني لا يرحم». ووفقاً لتقرير «تك كرانش»، تم إحباط الخدعة بفضل عبقرية هندسية فريدة:

التوقيع الشبح: تزرع التقنية علامة مائية رقمية خفية تماماً داخل بكسلات الصورة أثناء إنشائها بالذكاء الاصطناعي، بحيث لا تراها العين المجردة مهما كانت دقة الملاحظة.

الحصانة ضد التشويه: تتميز هذه العلامة بأنها «تلتصق بالصورة كظلها»، فلا تختفي حتى لو قام المستخدمون بإعادة نشرها، أو تعديل حجمها، أو التقاط لقطة شاشة (Screenshot) لها.

التحقق الفوري: يمكن لأي شخص الآن كشف الخدعة برفع الصورة إلى نموذج «جيميناي» أو أداة التحقق التابعة لـ«OpenAI» لتظهر الإدانة فوراً.

من يحمي الإنترنت ومن يرفض؟

وكإطلالة على مستقبل الحقيقة الرقمية، أطلقت قوقل هذه الميزة في مؤتمر المطورين Google I/O 2025 لوضع حد لـ«مؤامرات الصور»، واليوم أصبحت نماذج «جيميناي» تدعمها بشكل افتراضي. والمثير للاهتمام أن شركة «OpenAI» (المطورة لـ ChatGPT) انضمت رسمياً لهذا التحالف الإنساني في مايو 2026 لحظر الفوضى، بينما لا تزال شركة «أنثروبيك» (Anthropic) تغرد خارج السرب وترفض المشاركة حتى الآن.