ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزالين القويين اللذين ضربا فنزويلا إلى 3811 قتيلًا.

وأفادت الجمعية الوطنية الفنزويلية في بيان اليوم بشأن آخر الإحصائيات، أنه حتى تاريخ 8 يوليو بلغ عدد الضحايا 3 آلاف و811 قتيلًا، والمصابين 16 ألفًا و740 شخصًا، فيما جرى إنقاذ 6 آلاف و462 شخصًا.

وكانت السلطات الفنزويلية قد أعلنت حالة الطوارئ في المناطق المنكوبة، فيما تتواصل عمليات البحث والإنقاذ بمشاركة فرق محلية ودولية، وسط جهود لإيواء آلاف المتضررين وإعادة الخدمات الأساسية إلى المناطق الأكثر تضررًا. كما تشير التقديرات إلى أن أكثر من 17 ألف شخص أصبحوا بلا مأوى جراء الزلزالين، في حين تواصل الأمم المتحدة وشركاؤها تقديم المساعدات الإنسانية.

وتتواصل عمليات الإغاثة والبحث عن ناجين، فيما تجاوز عدد المشردين 17 ألف شخص، مع استمرار الجهود المحلية والدولية لتقديم المساعدات وإعادة الخدمات إلى المناطق المنكوبة.