تنتهي علاقة لاعب الوسط عوض الناشري مع نادي الاتحاد مع نهاية شهر يونيو القادم، وتشير مصادر خاصة لـ«عكاظ» إلى أن اللاعب يدرس عروضاً احترافية جادة من أندية عدة في روشن؛ لخوض تجربة احترافية جديدة بداية من الموسم الكروي القادم.



يذكر أن الناشري كان قريباً من خوض تجربة احترافية مع أندية الوسط في الدوري قبل تجديد عقده مع الاتحاد في 2024 وحتى نهاية يونيو 2026.



وتدرّج الناشري في الفئات السنية لنادي الاتحاد، ووقّع أول عقدٍ له مع العميد في أكتوبر عام 2020، بعقد يمتد لأربعة أعوام، وذلك بتوصية من مدرب الفريق السابق البرازيلي كاريلي الذي راهن على نجاحه حينها.