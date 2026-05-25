من المقالات اللافتة التي تستحق التوقف مؤخراً، مقال الإعلامي والكاتب الأستاذ جميل الذيابي المنشور في صحيفة «عكاظ» بعنوان: «محمد بن سلمان ودبلوماسية التوازن لإطفاء النيران».

لم يكن المقال قراءة عابرة لحدث سياسي ساخن، بقدر ما كان محاولة لالتقاط المعنى الأعمق لما جرى ويجري في المنطقة؛ كيف تتحرك الدول الكبيرة عندما يفقد الإقليم توازنه، وكيف تتحوّل الحكمة أحيانًا إلى خط الدفاع الأول عن الأوطان، قبل الجيوش وقبل الصواريخ.

والحقيقة أن المقال في جمال طرحه وتماسك فكرته لا يحتاج إلى إشادة إضافية؛ فبعض المقالات الجيدة تفرض احترامها بذاتها، وتتحدث بلغتها الخاصة دون حاجة إلى التصفيق لها.

فقد أشار الأستاذ جميل الذيابي بذكاء إلى الطريقة التي أدارت بها المملكة توازناتها خلال الأزمة الأخيرة؛ لا بلغة الانفعال، ولا بمنطق الاصطفافات الحادة، بل بعقلية الدولة التي تدرك أن دورها الحقيقي في المنطقة يتجاوز ردود الفعل الآنية إلى حماية الاستقرار الإقليمي نفسه. كما التقط جانباً مهماً في شخصية القيادة السعودية المعاصرة؛ تلك القيادة التي تتحرك بثقة، وتعرف متى تتدخل، ومتى تُهدئ، ومتى تجعل من الحكمة أداة نفوذ لا مجرد موقف سياسي.

لكن ما استوقفني في المقال ليس فقط حديثه عن «دبلوماسية التوازن»، بل ما كشفته الأزمة الأخيرة من حقيقة أكبر: أن المملكة العربية السعودية لم تعد مجرد دولة تحاول تجنّب العواصف، بل أصبحت دولة تملك من القوة السياسية والاقتصادية والمؤسسية ما يجعلها أكثر ثباتاً وسط العاصفة نفسها.

وهنا تتجلى الحقيقة الأهم.

فالمشهد الذي عاشته المنطقة خلال الفترة الأخيرة لم يكن مجرد نجاح سياسي عابر، بل اختباراً حقيقياً لقدرة الدولة السعودية على الحفاظ على توازنها بينما كانت عواصم كثيرة تعيش حالة إعادة تموضع وقلق مفتوح. وفي مثل هذه اللحظات تحديداً، لا تظهر قوة الدول في خطاباتها، بل في قدرتها على حماية الداخل، واستمرار الاقتصاد، والمحافظة على ثقة المجتمع والأسواق معاً.

فقد كان المشهد السعودي مختلفاً باقتدار؛ لا ارتباك في الداخل، ولا تعطّل في الاقتصاد، ولا لغة هلع في الخطاب العام. كانت الحياة اليومية تسير بهدوء لافت، وكأن الدولة تقول بهدوء إنها تعرف جيداً كيف تدير اللحظات الصعبة دون أن تنقل القلق إلى المجتمع. وهنا تحديداً تظهر قيمة ما بُني بصمت خلال السنوات الماضية؛ فالقوة الحقيقية للدول لا تظهر في أوقات الرخاء، بل في الطريقة التي تُدار بها لحظات القلق الكبرى. وهذا تحديداً ما بدا واضحاً في المشهد السعودي خلال الفترة الأخيرة؛ هدوء في الداخل، واستمرار في التنمية، وثقة اقتصادية لم تهتز، ودولة تمارس دورها الطبيعي بينما كانت المنطقة كلها تعيش حالة ترقب واضطراب.

واليوم، بات رأس المال يهرب من المناطق القلقة قبل أن تبدأ الأزمات فيها فعلياً، ولهذا بدت السعودية وكأنها ترسل رسالة مختلفة: أن الاستقرار لم يعد مجرد ميزة داخلية، بل أصبح أحد أهم أصولها الاقتصادية أمام العالم.

ولم يكن هذا المشهد وليد اللحظة، بل نتيجة مسار طويل من إعادة بناء الثقة الاقتصادية ومناعة الدولة خلال السنوات الماضية.

لقد أثبتت الأزمة الأخيرة أن رؤية 2030 لم تكن مجرد مشروع اقتصادي لتحسين الإيرادات أو بناء المدن الحديثة فحسب، بل مشروعاً لبناء دولة أكثر مناعة وقدرة على الصمود أمام التحوّلات الكبرى، وأكثر جاهزية للتعامل مع عالم مضطرب ومتغيّر.

ولعل ما يلفت الانتباه أكثر خلال السنوات الأخيرة، أن المملكة لم تعد تُقرأ فقط بوصفها قوة اقتصادية صاعدة، بل بوصفها مدرسة متكاملة في إدارة التوازنات الدولية والإقليمية. وهي المدرسة التي قاد ملامحها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، عبر نهج سياسي ناضج يقوم على استقلال القرار، وضبط التوازنات، وتقديم الاستقرار بوصفه مصلحة دولية لا سعودية فحسب.

فمن الحرب الروسية الأوكرانية، إلى التقارب الإقليمي، إلى محاولات تهدئة النزاعات في المنطقة، وصولاً إلى بناء جسور الحوار بين قوى متنافسة، بدت المملكة وكأنها تتحرك بعقلية الدولة التي تدرك أن النفوذ الحقيقي لا يُبنى بالصخب، بل بالقدرة على أن تكون نقطة توازن موثوقة وسط عالم مضطرب.

ولهذا بدت السعودية أكثر هدوءاً من غيرها خلال الأزمة الأخيرة؛ فالدولة الواثقة من اقتصادها، ومن مشروعها الداخلي، ومن موقعها الدولي، لا تتصرف بردود فعل متوترة، ولا تحتاج إلى المزايدة لإثبات حضورها، بل يكفي أن تستمر الدولة في العمل، وأن تستمر عجلة التنمية، وأن يشعر المواطن والمستثمر معاً أن هناك دولة تعرف إلى أين تتجه مهما ارتفعت حرارة الإقليم.

وربما هنا يمكن فهم بعض المعاني العميقة التي تحدث عنها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حين وصف المملكة بأنها ستكون «أوروبا الجديدة». فالمسألة لم تكن مجرد وصف اقتصادي أو طموح استثماري، بل تصور لدولة مستقرة، جاذبة، قابلة للحياة والنمو، وقادرة على أن تكون مركزاً عالميًا للطاقة والاستثمار والسياسة في آنٍ واحد.

ولهذا ربما ينظر السعوديون اليوم إلى الاستقرار بوصفه أكثر من مجرد شعور بالأمان؛ بل باعتباره نتيجة مشروع دولة كامل بُني عبر سنوات من العمل الهادئ، وتعزيز الاقتصاد، ورفع كفاءة المؤسسات، وترسيخ الثقة داخليًا وخارجيًا. ففي عالم مضطرب تتغيّر فيه التحالفات والأسواق بسرعة، تصبح الدولة المستقرة ثروة بحد ذاتها، ويصبح استمرار الحياة بصورة طبيعية، واستمرار التنمية، وثقة المواطن والمستثمر معاً، أحد أهم أشكال القوة الحديثة التي نجحت المملكة في ترسيخها خلال السنوات الأخيرة بالحكمة والرؤية والاتزان.