التقى وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل اليوم بعثة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، قبيل مغادرتها إلى الولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في منافسات كأس العالم 2026.



ونقل خلال لقائه بالبعثة تحيات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وأمنياته للمنتخب السعودي بالتوفيق في منافسات كأس العالم القادمة.



وأكد وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز الفيصل خلال اللقاء، الذي حضره رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، أن مشاركة المنتخب السعودي في هذا المحفل الكروي تعد امتداداً لتواجد الرياضة السعودية في مختلف المنافسات الكبرى، وحث اللاعبين على تقديم كل ما لديهم من إمكانات وروح عالية في الاستحقاق العالمي.