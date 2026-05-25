لوّح الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بالعودة إلى «ساحة المعركة» إذا فشلت المفاوضات مع إيران، مؤكداً في الوقت ذاته أن المحادثات الجارية مع طهران «تسير بشكل جيد»، وأن الاتفاق المرتقب يجب أن يكون «صفقة عظيمة للجميع أو لا صفقة على الإطلاق».



وقال ترمب، في بيان مطوّل نشره عبر منصته «تروث سوشيال»، إن البديل عن الاتفاق سيكون «العودة إلى إطلاق النار، ولكن بصورة أكبر وأقوى من أي وقت مضى»، مضيفاً: «لا أحد يريد ذلك».



ترمب: الشرق الأوسط أمام تحالف غير مسبوق



وكشف ترمب أنه ناقش خلال اتصالات ومباحثات أجراها السبت مع عدد من قادة المنطقة والعالم، ضرورة انضمام دول الشرق الأوسط إلى «اتفاقات أبراهام» بالتزامن مع أي تسوية محتملة مع إيران.



وشملت المشاورات ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان، ورئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ورئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، إضافة إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، والعاهل الأردني عبدالله الثاني، والعاهل البحريني حمد بن عيسى آل خليفة، وقائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير.



وأكد ترمب أن الولايات المتحدة بذلت «جهداً هائلاً» لتجميع «هذا اللغز المُعقّد».



وفي أكثر تصريحاته إثارة، قال ترمب إن عدداً من القادة الذين تحدث معهم أبدوا ترحيبهم بانضمام إيران نفسها إلى «اتفاقات أبراهام» فور توقيع الاتفاق مع واشنطن، مضيفاً: «ذلك سيكون شيئاً استثنائياً».



ووصف الاتفاق المحتمل بأنه «الأهم في تاريخ الشرق الأوسط»، مؤكداً أن «لا شيء في الماضي أو المستقبل سيتفوق عليه».



«قوة وسلام» بعد 5,000 عام



ورأى ترمب أن الشرق الأوسط سيكون «موحداً وقويّاً واقتصاديّاً بصورة غير مسبوقة» إذا انضمت إيران والدول الأخرى إلى هذا التحالف، مضيفاً أن الاتفاق سيجلب «السلام الحقيقي والقوة للمنطقة لأول مرة منذ 5,000 عام».



وختم ترمب بيانه بتأكيد أنه وجّه ممثليه لبدء واستكمال إجراءات ضم الدول المعنية إلى «اتفاقات أبراهام»، واصفاً الاتفاق المرتقب بأنه «وثيقة ستنال احتراماً غير مسبوق في العالم».