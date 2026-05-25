«الكبسة والطعمية» تخطفان الأضواء في لقاء إلهام علي مع «صاحبة السعادة»

تصدرت الأكلات الشعبية السعودية والمصرية أجواء لقاء الممثلة السعودية إلهام علي في برنامج صاحبة السعادة الذي تقدّمه الإعلامية المصرية إسعاد يونس، بعدما دار حديث عفوي عن الأطعمة المفضلة بين البلدين، وفي مقدمتها «الكبسة» و«الطعمية».

وتحدّثت إلهام علي في اللقاء بروح مرحة عن عشقها للمطبخ السعودي، مؤكدة أن الكبسة تُعد من أبرز الأطباق التي تعبّر عن الهوية السعودية، فيما استعرضت إسعاد يونس مكانة الطعمية في المائدة المصرية بوصفها واحدة من أكثر الأكلات الشعبية حضوراً.

وعبر اللقاء تحدثت إلهام عن النهضة السعودية التي حظيت بها الدراما والسينما المحلية، خصوصا فيما يخص الممثلات السعوديات، والتأثير الحاصل من السعوديات عموما في كافة المجالات، واستثمار الوطن الناجح في شبابه وشاباته.

كما تطرّق اللقاء إلى جوانب فنية وإنسانية من مسيرة إلهام الفنية والصعوبات التي واجهتها في البدايات حتى وصلت لتحقيق حلمها بأن تكون النجمة السعودية إلهام علي.