شهدت فعالية نزالات «Glory in Giza» بمنطقة أهرامات الجيزة حضورًا جماهيريًا كبيرًا، وتصدر رئيس هيئة الترفيه المستشار تركي آل الشيخ، الحضور، وسط مشاركة عدد من نجوم الفن والسينما، في حدث عالمي برعاية موسم الرياض جمع بين الرياضة والترفيه تحت سفح الأهرامات.

وشهد الاحتفال حضور المطرب المصري عمرو دياب والفنانة المصرية أنغام والفنان المصري أحمد عز، إلى جانب النجم الأمريكي مارتن لورنس، ونجم أفلام الحركة جيسون ستاثام، والممثل وفنان القتال ماكس هوانغ، في لقطة عكست الحضور العالمي والزخم الكبير الذي شهدته الفعالية.

حضور واسع

كما حرص أيضاً على حضور الفعالية لمشاهدة مباراة الأوكراني أولكسندر أوسيك أمام الهولندي ريكو فيرهوفن على لقب WBC في الوزن الثقيل، كل من تارا عماد، محمد لطفى، هنا الزاهد، هدى الأتربي، أحمد مالك، دينا فؤاد، وآخرون.

أحمد عز وأنغام يتصدران المشهد

كما لفت ظهور أحمد عز وأنغام معًا خلال الفعالية الأنظار، حيث أثار حديثهما الودي تفاعلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، باعتباره أول ظهور يجمعهما منذ سنوات طويلة من الانفصال، حيث كانا قد تزوجا قبل سنوات بعيداً عن الأضواء.

فوز أولكسندر أوسيك

يشار إلى أن البطل الأوكراني أولكسندر أوسيك هزم نظيره الملاكم الهولندي ريكو فيرهوفن في نزال الجولة الحادية عشرة بالضربة القاضية الفنية لصالح أوسيك، وبهذا يحتفظ بلقب مجلة «ذا رينج» ولقب المجلس العالمي للملاكمة للوزن الثقيل.