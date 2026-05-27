استنفرت العاصمة الكورية الجنوبية سيؤول طواقمها الإسعافية والأمنية، أمس (الثلاثاء)، 26 مايو، إثر وقوع حادثة انهيار مفاجئ لجزء من جسر علوي قديم خاضع لأعمال الإزالة؛ ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة ثلاثة آخرين بجروح متفرقة، وسط جهود إنقاذ مكثفة وتحقيقات موسعة للكشف عن مسببات الكارثة.

ونقلت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء عن مسؤولين محليين، أن أجزاء خرسانية ضخمة ومخلفات إنشائية ثقيلة هوت بشكل مفاجئ من أعلى جسر «سيوسومون» العلوي في تمام الساعة 2:32 بعد الظهر بالتوقيت المحلي. وتزامن هذا الانهيار المروع مع عمليات فحص أمني كانت تُجرى في الموقع ضمن خطة تفكيك مجدولة للانتهاء من الجسر بحلول أوائل يونيو القادم.

ضحايا تحت الأنقاض

وأوضحت السلطات أن الكتل الخرسانية المتساقطة باغتت الموجودين في منطقة العمل؛ إذ تبين أن أحد القتلى كان من المارة الذين صادف وجودهم أسفل الجسر، في حين كان باقي الضحايا والمصابين من العمال المشاركين في تنفيذ مراحل الإزالة.

وفور وقوع الحادثة، هرعت إلى الموقع فرق إغاثية ضخمة ضمت 62 عنصراً من رجال الإطفاء مدعومين بـ16 قطعة من المعدات الثقيلة، إلى جانب نحو 30 فرداً من قوات الشرطة لتأمين المحيط وتسهيل عمليات البحث عن أي محاصرين أو إصابات إضافية تحت الأنقاض.

شلل في حركة القطارات

وتسببت تداعيات الانهيار والإجراءات الأمنية الصارمة المتخذة في الموقع، في إعلان شركة السكك الحديدية الكورية تعليق حركة القطارات بشكل مؤقت بين محطتي «سيؤول» و«سينتشون» لضمان سلامة الركاب.

وفي الوقت الذي تسابق فيه فرق الإنقاذ الزمن لرفع الأنقاض وتأمين الموقع، فتحت الجهات المختصة تحقيقاً رسمياً وعاجلاً للوقوف على الأسباب الهندسية والفنية الكامنة وراء هذا الانهيار المفاجئ، وتحديد مدى الالتزام بمعايير السلامة أثناء عمليات الهدم والتفكيك.