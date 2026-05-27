عاش ركاب رحلة تابعة لشركة «كاثاي باسيفيك» لحظات عصيبة من الرعب والتوتر في عرض السماء، إثر تعرض الطائرة لاضطرابات جوية شديدة ومباغتة أثناء رحلتها من مدينة بريسبان الأسترالية إلى هونغ كونغ؛ ما أسفر عن إصابة 10 أشخاص بين ركاب وأفراد من الطاقم، ونقل معظمهم إلى المستشفى فور الهبوط.

وأوضحت الشركة أن الواقعة حدثت الأحد 24 مايو، على متن الرحلة رقم CX156 والمسيّرة بطائرة من طراز «إيرباص A350-900»، عندما واجهت فجأة مطبات هوائية عنيفة استمرت قرابة دقيقتين، أدت إلى إصابة أربعة ركاب وستة من المضيفين، نُقل ثمانية منهم لاحقاً إلى المستشفيات لتلقي العلاج من إصابات وُصفت بأنها طفيفة.

رعب في الأجواء.. ارتطام بالسقف وتناثر للأمتعة

وروى ركاب ناجون تفاصيل مرعبة عما جرى داخل المقصورة؛ إذ وصف أحدهم اللحظة بأنها تشبه «السقوط الحر»، مؤكداً أن الطائرة تعرضت لهبوط مفاجئ وعنيف مرتين متتاليتين خلال ثوانٍ معدودة، دون صدور أي تنبيه مسبق من قائد الطائرة لربط أحزمة الأمان.

هذا الانخفاض المفاجئ تسبب في اندفاع وارتطام بعض الركاب غير المربوطين بسقف الطائرة مباشرة، وتطاير الوجبات والمشروبات والأمتعة الشخصية في الممرات، وسط حالة عارمة من الارتباك والصراخ. وكان أفراد طاقم الضيافة هم الأكثر تضرراً وتعرضاً للإصابات، نظراً لوجودهم في الممرات لتقديم الخدمة لحظة وقوع الاضطرابات، مما دفع أطباء كانوا على متن الرحلة للتدخل السريع وتقديم الإسعافات الأولية للمصابين حتى الهبوط.

عاصفة مخفية واستنفار على الأرض

وطبقاً لتقارير الملاحة الجوية، رجّح طاقم الطائرة أن تكون هذه الاضطرابات العنيفة ناتجة عن عاصفة رعدية مفاجئة لم تظهر معالمها بوضوح على شاشات أجهزة الرادار في وقت مبكر يسمح بتفاديها.

من جهتها، أكدت سلطات مطار هونغ كونغ الدولي أنها كانت على دراية كاملة بالوضع قبل الهبوط؛ إذ تلقت إخطاراً مسبقاً من كابينة القيادة، ودفعت بفرق الإسعاف والطوارئ والمعدات الطبية التي كانت مرابطة على المدرج، واستقبلت المصابين فور ملامسة عجلات الطائرة الأرض لتقديم الرعاية الصحية الكاملة لهم.