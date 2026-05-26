نقل وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، للقيادات الأمنية والعسكرية المشاركة في مهمة حج هذا العام 1447هـ، وذلك خلال لقائه بهم مساء أمس بمقر الوزارة في مكة المكرمة.

وأكد خلال اللقاء أن القيادة الرشيدة تولي موسم الحج عناية فائقة، وتسخر الإمكانات كافة لتمكين ضيوف الرحمن من أداء مناسكهم بأمن وطمأنينة، مشيراً إلى أن الخطط والتنظيمات المعدة تعكس مستوى عالياً من الجاهزية والاحترافية، وبدعم مباشر ومتابعة مستمرة من سمو ولي العهد لتوفير كافة متطلبات النجاح الميداني والتنظيمي.

نجاح المرحلة الأولى



نوّه وزير الداخلية بالنتائج الإيجابية المحققة في تنفيذ المرحلة الأولى من خطط الحج، مشيداً بالتكامل والتنسيق بين الجهات الأمنية والعسكرية والخدمية، والذي أسفر عن انسيابية وصول الحجاج إلى المشاعر المقدسة وقضاء يوم التروية في مشعر منى بأجواء آمنة.

وشدد سموه على أهمية استمرار المتابعة الميدانية لاستكمال بقية مراحل الخطط المعتمدة لضمان سلامة الحجيج، لافتاً إلى أن الجولات الميدانية المشتركة مع الوزراء أظهرت جاهزية عالية وكفاءة واقتداراً في أداء المهام، إلى جانب الروح المعنوية المرتفعة لمنسوبي الجهات المشاركة (الأمنية، العسكرية، الخدمية، الصحية، والرقابية).

لمفتة وفاء:

استذكر الأمير عبدالعزيز بن سعود، الفريق أول سعيد القحطاني -رحمه الله-، مشيداً بما قدمه من خدمة مخلصة لدينه وقيادته ووطنه خلال مسيرته العملية.

جاهزية القوات الأمنية



من جانبه، استعرض مدير الأمن العام رئيس اللجنة الأمنية بالحج، الفريق محمد بن عبدالله البسامي، أبرز نتائج تنفيذ الخطط الأمنية، مؤكداً الجاهزية التامة للقوات الأمنية والعسكرية لاستكمال بقية مراحل الخطط بما يحقق أمن وسلامة ضيوف الرحمن.

حضر اللقاء نائب وزير الداخلية المكلّف، ومساعدو وزير الداخلية، ونائب رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، ووكيل الوزارة للشؤون الأمنية، إلى جانب قيادات من الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، والهيئة الوطنية للأمن السيبراني، وقادة القطاعات الأمنية والعسكرية وكبار المسؤولين.