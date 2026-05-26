يتصدر فضيلة الشيخ الدكتور علي الحذيفي، اليوم، منبر مسجد نمرة لإلقاء خطبة يوم عرفة لموسم حج 1447هـ، بعد صدور الموافقة السامية الكريمة بتكليفه بهذه المهمة الدينية الجليلة، في امتداد لمسيرته الطويلة في خدمة القرآن الكريم والدعوة الإسلامية، وتعزيز رسالة الوسطية والاعتدال من الحرمين الشريفين إلى العالم الإسلامي.

ويُعد الشيخ الحذيفي أحد أقدم وأبرز أئمة وخطباء العالم الإسلامي، وعميد أئمة المسجد النبوي، كما يُنظر إليه بوصفه إحدى أبرز مرجعيات إجازات القراءات، لما عُرف عنه من رسوخ علمي ومكانة رفيعة في علوم القرآن والحديث والفقه.

الخطيب الـ17 في العهد السعودي

ويأتي تكليف الشيخ الحذيفي بإلقاء خطبة يوم عرفة لعام 1447هـ/2026م ليكون الخطيب السابع عشر لخطبة عرفة في العهد السعودي، في تأكيد للمكانة العلمية التي يحظى بها، والثقة الكبيرة في حضوره الدعوي والعلمي المؤثر.

وكان فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد قد ألقى خطبة يوم عرفة لموسم حج 1446هـ من مسجد نمرة.

مسيرة علمية مبكرة

وُلد الشيخ الحذيفي عام 1366هـ بقرية القرن المستقيم بمحافظة العوامر جنوب منطقة مكة المكرمة، وأتم حفظ القرآن الكريم في سن مبكرة، قبل أن يتلقى العلوم الشرعية على عدد من العلماء، ويتخرج في كلية الشريعة بالرياض عام 1389هـ.

وحصل على درجة الماجستير عام 1395هـ، ثم نال الدكتوراه في الفقه والسياسة الشرعية عام 1402هـ، كما عمل عضواً في هيئة التدريس بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، وأسهم في تعليم القرآن الكريم وتخريج وإجازة عدد كبير من طلاب القراءات في الجامعة والمسجد النبوي.

مرجعية في القراءات

وتعلم الشيخ الحذيفي القرآن الكريم وختمه على يد الشيخ محمد بن إبراهيم الحذيفي العامري، إلى جانب تلقيه عدداً من العلوم الشرعية، قبل أن يتحول إلى أحد أشهر المقرئين في العالم الإسلامي.

وحصل على إجازات في القراءات العشر والحديث الشريف، كما خرّج وأجاز عدداً من طلاب القراءات، وظل اسمه حاضراً بقوة عبر تسجيلاته القرآنية والإذاعية داخل المملكة وخارجها.

من قباء إلى المسجد النبوي

وتولى الشيخ الحذيفي إمامة وخطابة مسجد قباء عام 1389هـ، قبل أن يُعيّن إماماً وخطيباً للمسجد النبوي عام 1399هـ، كما شارك في إمامة صلاتي التراويح والقيام في المسجد الحرام خلال عدة أعوام.

وشارك في العديد من الندوات والملتقيات الإسلامية داخل المملكة وخارجها، إلى جانب رئاسته للجنة العلمية لمراجعة المصحف النبوي بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، فضلاً عن امتلاكه عدداً من المؤلفات والكتب الدينية.

ويُعرف الشيخ الحذيفي بصوته الهادئ وأسلوبه المتزن في التلاوة والخطابة، ما أكسبه قبولاً واسعاً لدى المسلمين حول العالم، فيما تُلقى خطبة يوم عرفة غداً قبل صلاتي الظهر والعصر جمع تقديم من مسجد نمرة بمشعر عرفات.