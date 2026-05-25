كشف الفنان كريم فهمي تفاصيل أزمته الصحية الأخيرة، مؤكداً أن إصابته بجلطتين في الرئة كانت من أصعب الفترات التي مرّ بها نفسياً وجسدياً، إذ دفعته إلى العزلة وفقدان الشغف لفترة طويلة.

أزمة صحية قاسية

وخلال ظهوره الإعلامي، أوضح فهمي أنه تجاهل الشائعات والتفسيرات غير المنطقية التي رافقت مرضه، مؤكداً أنه تجاوز المحنة بالتمسك بالجانب الروحي والتقرب إلى الله حتى استعاد توازنه تدريجياً.

دفاع حاسم عن شقيقه

وفي حديثه عن شقيقه أحمد فهمي، شدد كريم على أن عائلته «خط أحمر»، معبراً عن استيائه من شماتة أحد الفنانين خلال أزمة مرّ بها شقيقه، مؤكداً أن هذا الموقف أنهى العلاقة بينهما نهائياً.

حقيقة تشابه النهايات

كما علّق كريم فهمي على الجدل المثار حول تشابه نهاية مسلسله «وننسى اللي كان» مع مسلسل «علي كلاي» للفنان أحمد العوضي، نافياً وجود أي اقتباس بين العملين، ومؤكداً أن كل مسلسل قُدم برؤية درامية مستقلة منذ مرحلة الكتابة، وأن المنافسة الفنية تصب في مصلحة الجمهور.