توقع تقرير أن يرفع البنك المركزي الأوروبي توقعاته للتضخم عندما يجتمع صناع السياسة الشهر القادم، وفقاً لرئيسته كريستين لاغارد.



وقالت لاغارد في برنامج الحوار الإيطالي «كيه تيمبو كيه فا» أمس (الأحد): «إن التوقعات الصادرة في شهر مارس بارتفاع الأسعار 2.6% هذا العام، ستُراجع على الأرجح»، مضيفة أن الوضع «تطور» منذ ذلك الحين.



وتؤكد تعليقاتها ما أشار إليه صناع سياسة، بينهم عضو مجلس المحافظين ألكسندر ديماركو، في الأيام الأخيرة، وقال ديماركو في مقابلة مع «بلومبيرغ» إن التوقعات، التي نُشرت بعد وقت قصير من بداية حرب إيران، ربما كانت متفائلة أكثر من اللازم.



وامتنعت لاغارد عن الخوض في ما إذا كان مثل هذا التعديل يضع البنك المركزي الأوروبي على مسار زيادة أسعار الفائدة في 11 يونيو.