يُعد فايروس الكبد حالة التهابية تصيب الكبد، وقد تؤثر في أنسجته ووظائفه، فيما تتسبب بعض أنواعه في التهاب حاد فقط، بينما قد تؤدي أنواع أخرى إلى التهاب حاد ومزمن في الوقت نفسه.

وينقسم التهاب الكبد إلى عدة أنواع تختلف بحسب المسبب، أبرزها التهاب الكبد الفايروسي، وهو الأكثر شيوعًا، وينتج عن فايروسات التهاب الكبد A وB وC وD وE.

كما تشمل الأنواع الأخرى التهاب الكبد الكحولي الناتج عن الإفراط في تناول الكحول، والتهاب الكبد السمي الذي قد تسببه بعض السموم أو المواد الكيميائية أو الأدوية أو المكملات الغذائية، إضافة إلى التهاب الكبد المناعي الذاتي، وهو مرض مزمن يهاجم فيه الجهاز المناعي الكبد، ورغم عدم معرفة أسبابه بدقة، فإن العوامل الوراثية والبيئية قد تسهم في حدوثه.

طرق انتقال فايروس الكبد



ينتقل التهاب الكبد A والتهاب الكبد E غالبًا عبر تناول طعام أو ماء ملوث ببراز شخص مصاب، كما يمكن الإصابة بالتهاب الكبد E من خلال تناول لحم الخنزير أو الغزال أو المحار غير المطبوخ جيدًا.

أما التهاب الكبد B وC وD فينتشر عبر ملامسة دم شخص مصاب، في حين قد ينتقل التهاب الكبد B وD أيضًا من خلال ملامسة سوائل الجسم الأخرى.

أعراض التهاب الكبد



وأشار موقع nidirect إلى أن بعض أنواع التهاب الكبد، مثل الالتهاب الحاد وقصير الأمد، قد تختفي من دون التسبب في مشكلات صحية خطيرة، بينما قد تستمر أنواع أخرى لفترات طويلة، ما يؤدي إلى تليف الكبد وفقدان وظائفه، وفي بعض الحالات الإصابة بسرطان الكبد.

وفي حال ظهور الأعراض، فقد تتضمن:

ألمًا في العضلات والمفاصل

ارتفاع درجة الحرارة إلى 38 درجة مئوية أو أكثر

الغثيان والتقيؤ

الشعور المستمر بالتعب والإعياء

فقدان الشهية

ألمًا في البطن

تحول لون البول إلى الداكن

برازًا شاحبًا أو رمادي اللون

حكة في الجلد

اصفرار العينين والجلد

كما قد لا تظهر أعراض واضحة لالتهاب الكبد المزمن إلا بعد تراجع وظائف الكبد بشكل ملحوظ، وقد يُكتشف المرض فقط عبر فحوصات الدم. وفي المراحل المتقدمة، قد يسبب: