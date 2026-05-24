«تحت الأهرامات».. أوسيك يهزم فيرهوفن في ليلة تاريخية

شهدت منطقة أهرامات الجيزة الليلة الماضية واحدة من أكثر ليالي الملاكمة تفرّداً في المشهد الرياضي العالمي، مع انطلاق نزالات «Glory in Giza» وسط أجواء استثنائية جمعت بين المكان التاريخي وقوة المواجهات داخل الحلبة، في حدث عالمي برعاية «موسم الرياض»، حيث توّج الأوكراني أولكسندر أوسيك بانتصار أمام الهولندي ريكو فيرهوفن على لقب WBC في الوزن الثقيل، وذلك بالضربة القاضية الفنية في الجولة الحادية عشر، بحضور رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه ورئيس الإتحاد السعودي للملاكمة المستشار تركي آل الشيخ.

تفاصيل النزال التاريخي

وبدأت المواجهة بدخول استثنائي يليق بمكانة الحدث الذي شهد حضور العديد من الشخصيات البارزة في رياضة الملاكمة والوجوه الفنية المميزة، حيث ظهر الملاكمان بزي مستوحى من الحضارة الفرعونية في مشهد عكس خصوصية المكان ورمزية الأمسية، قبل أن يُعزف النشيد الوطني المصري، تلاه النشيدان الهولندي والأوكراني.

وانطلق النزال بجولة أولى مليئة بالتفاعل من ريكو فيرهوفن، الذي اعتمد على الحركة والضغط المبكر ونجح في إصابة جسد أوسيك، بينما فضّل الأخير قراءة أسلوب منافسه، وفي الجولة الثانية، بدأ أوسيك الدخول في أجواء المواجهة عبر اللكمات المستقيمة والضربات الصاعدة، ليعيد التوازن مبكرًا.

ومع الجولة الثالثة، استعاد فيرهوفن الأفضلية بضغطه وحركته المزعجة، ووجه لكمات واضحة أربكت أوسيك، قبل أن يرد الأخير في الجولة الرابعة بضربات صاعدة قوية، إحداها هزّت فيرهوفن، ليعود النزال إلى التعادل، وشهدت الجولة الخامسة تفوقاً واضحاً لأوسيك، الذي استغل تراجع دقة فيرهوفن وضغط عليه قرب الحبال بلكمات نظيفة، فيما جاءت الجولة السادسة متقاربة وحسمها فيرهوفن بعد أن نجح في اختراق دفاع أوسيك بلكمات مؤثرة.

وفي الجولتين السابعة والثامنة، واصل فيرهوفن مفاجأة الجميع بأدائه القوي، مستفيداً من الحركة والضغط واللكمات المباشرة، ونجح في إرباك أوسيك ومنعه من فرض إيقاعه المعتاد، ليتقدم في النتيجة. لكن أوسيك عاد في الجولة التاسعة مستغلاً اندفاع فيرهوفن، فأصابه بيسارية وضربة صاعدة، قبل أن يحسم الجولة العاشرة أيضاً بعد أن بدأت علامات الإرهاق تظهر على منافسه، لتتعادل النتيجة الإجمالية.

وفي الجولة الحادية عشرة، رفع أوسيك من وتيرة هجومه القوي بشكل واضح، وبدأ يوجه ضربات صاعدة ويساريات قوية، قبل أن يسقط فيرهوفن بضربة صاعدة مؤثرة، ورغم أن ريكو نهض، فإن أوسيك واصل الضغط حتى أوقف الحكم النزال، ليحسم أوسيك المواجهة في الجولة الحادية عشرة ويحافظ على ألقابه الثلاثة في الوزن الثقيل بعد نزال مليء بالتقلبات، وفي بادرة تدل على الروح الرياضية، ذهب أوسيك ليواسي خصمه ويقبل رأسه معبراً عن تقديره لخوض هذا النزال.

انطلاقة قوية للملاكمين المصريين

وكانت المواجهات قد بدأت مساءً، إذ افتتح المصري عمر هيكل أمسيته الاحترافية بصورة مثالية، بعدما نجح في إيقاف التنزاني مايكل كاليالا في الجولة الثالثة، مانحاً الجمهور المصري بداية قوية على أرضه وبين جماهيره، ثم تواصل الحضور المصري في النزالات التمهيدية عبر محمد مبروك يحيى، الذي حقق فوزاً مستحقاً على الأوغندي علي سيرونكوما بقرار إجماعي من الحكام، بعد نزال عرف كيف يديره بثبات حتى النهاية، مستفيداً من تفوقه الفني ومن خصم نقطة من منافسه بسبب التعلق في الجولة الثالثة.

سلطان المحمد يخطف الأنظار

وخطف السعودي سلطان المحمد واحدة من أكثر لحظات البطاقة التمهيدية إثارة، بعدما أنهى نزاله أمام الإندونيسي ديدي إمبراكس بضربة قاضية خلال 72 ثانية فقط، في انتصار سريع أكد حضوره الصاعد ورفع رصيده إلى أربعة انتصارات متتالية.

مفاجأتان في الأوزان المختلفة

وفي وزن الكروزرويت، أوقف الأمريكي جامار تالي اندفاعة المصري باسم ممدوح، بعد فوزه عليه بالضربة القاضية في آخر الجولة الثانية، في نتيجة حملت مفاجأة للجمهور المحلي الذي كان يترقب استمرار الانتصارات المصرية، وفي وزن الثقيل الخفيف، اختتم الفرنسي بنجامين منديز ثاني البطاقة التمهيدية بفوز قوي على الأوكراني دانيال لابان بالضربة الفنية القاضية في الجولة الرابعة، بعد أن أسقطه ثلاث مرات، ملحقًا به أول خسارة في مسيرته الاحترافية.

ميزوكي هيروتا تحافظ على ألقابها

ومع انطلاق البطاقة الرئيسية، أكدت اليابانية ميزوكي هيروتا مكانتها في وزن السوبر فلاي، بعدما حافظت على لقبي WBO وThe Ring بفوزها على المصرية مي سليمان بقرار إجماعي من الحكام، في نزال سيطرت فيه منذ الجرس الأول وفرضت إيقاعها بثبات حتى نهاية الجولات.

سانشيز يُنهي هيمنة توريس

ولم تمضِ الأمسية طويلاً حتى فجّر الكوبي فرانك سانشيز واحدة من أقوى لحظاتها، عندما أسقط الأمريكي ريتشارد توريس جونيور بضربة قاضية في الثانية 55 من الجولة الثانية، بلكمة صاعدة أنهت السجل الخالي من الهزائم لتوريس، وأعادت سانشيز بقوة إلى واجهة سباق الوزن الثقيل ومسار المنافسة على لقب IBF.

كاترال يحقق حلم التتويج بلقب WBA

وجاء الإنجليزي جاك كاترال ليصنع إحدى أبرز قصص الليلة، بعدما تجاوز الأوزبكي شخرام غياسوف بقرار إجماعي بعد 12 جولة، منتزعاً لقب WBA في وزن الويلتر بعد أداء فني متماسك عكس سنوات من الإصرار والانتظار، حيث دخل كاترال الحلبة محمّلًا بثقل الفرص المؤجلة، وخرج منها بطلاً للعالم، بعدما فرض أسلوبه على مجريات النزال، ونجح في الحد من خطورة غياسوف طوال الجولات، ليحقق انتصاراً مهماً في واحدة من أقوى مواجهات البطاقة الرئيسية.

ضربة قاضية تمنح شيراز لقب WBO

وقبيل النزال الرئيسي، أكمل البريطاني حمزة شيراز مشهد التتويجات الكبرى، بعدما حسم مواجهته أمام الألماني آليم بيغيتش بالضربة القاضية، متوجاً بلقب WBO في وزن السوبر ميدل، وجاء انتصار شيراز بضربة قاضية على الجسد أنهت النزال مبكراً، ليؤكد حضوره كأحد أبرز الأسماء الصاعدة في الوزن، ويحصد لقباً ظل يطارده في مرحلة مهمة من مسيرته الاحترافية.