توصل نادي برشلونة الإسباني إلى اتفاق مع الهلال لضم ظهيره الأيمن جواو كانسيلو نهائياً، بحسب ما أوردته إذاعة (كادينا كوبي) الإسبانية.
وأضافت الإذاعة أن الهلال سيحصل على نحو 10 ملايين يورو من برشلونة مقابل الصفقة، ولم يتبق سوى توقيع العقود؛ تمهيداً لانضمام اللاعب إلى معسكر الفريق الإعدادي للموسم الجديد في إنجلترا.
وكان كانسيلو قد انضم إلى برشلونة في الميركاتو الشتوي الماضي لمدة ستة أشهر، بعد خروجه من حسابات مدرب الهلال سيموني إنزاغي، وشارك في 23 مباراة تحت قيادة المدرب هانز فليك في مختلف المسابقات، سجل خلالها هدفين وقدم أربع تمريرات حاسمة.
ويمتد عقد كانسيلو مع الهلال حتى 30 يونيو 2027، فيما تُقدر قيمته السوقية بثمانية ملايين يورو، بحسب موقع (ترانسفير ماركت).
Spanish club Barcelona has reached an agreement with Al-Hilal to permanently sign right-back João Cancelo, according to Spanish radio station (Cadena COPE).
The station added that Al-Hilal will receive around 10 million euros from Barcelona for the deal, and only the signing of contracts remains; paving the way for the player to join the team's training camp for the new season in England.
Cancelo had joined Barcelona in the last winter transfer window for six months, after being excluded from the plans of Al-Hilal's coach Simone Inzaghi. He participated in 23 matches under coach Hans Flick in various competitions, during which he scored two goals and provided four assists.
Cancelo's contract with Al-Hilal extends until June 30, 2027, while his market value is estimated at eight million euros, according to (Transfermarkt).