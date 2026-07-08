توصل نادي برشلونة الإسباني إلى اتفاق مع الهلال لضم ظهيره الأيمن جواو كانسيلو نهائياً، بحسب ما أوردته إذاعة (كادينا كوبي) الإسبانية.

وأضافت الإذاعة أن الهلال سيحصل على نحو 10 ملايين يورو من برشلونة مقابل الصفقة، ولم يتبق سوى توقيع العقود؛ تمهيداً لانضمام اللاعب إلى معسكر الفريق الإعدادي للموسم الجديد في إنجلترا.

وكان كانسيلو قد انضم إلى برشلونة في الميركاتو الشتوي الماضي لمدة ستة أشهر، بعد خروجه من حسابات مدرب الهلال سيموني إنزاغي، وشارك في 23 مباراة تحت قيادة المدرب هانز فليك في مختلف المسابقات، سجل خلالها هدفين وقدم أربع تمريرات حاسمة.

ويمتد عقد كانسيلو مع الهلال حتى 30 يونيو 2027، فيما تُقدر قيمته السوقية بثمانية ملايين يورو، بحسب موقع (ترانسفير ماركت).