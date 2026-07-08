علمت مصادر «عكاظ» بأن إدارة النادي الأهلي تواصل تحركاتها لحسم عدد من الملفات الفنية الخاصة بتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بناءً على رؤية المدير الفني الألماني ماتياس يايسله، استعداداً للموسم الرياضي الجديد والاستحقاقات المحلية والقارية.



وبحسب المصادر، فإن إدارة الأهلي تضع ثلاثة أسماء على طاولة المفاوضات لتدعيم مركز الجناح الأيمن، خلفاً للنجم الجزائري رياض محرز، الذي غادر الفريق أخيراً، إذ يتصدر القائمة الجزائري أنيس حاج موسى، الذي يحظى باهتمام مباشر من يايسله، إلى جانب الإنجليزي ماسون غرينوود، فيما طرح المدير الرياضي البرتغالي روي بيدرو مواطنه فرانسيسكو ترينكاو بوصفه الخيار الثالث.



وأوضح المصدر أن الإدارة لم تحسم قرارها النهائي حتى الآن، في ظل استمرار دراسة الجوانب الفنية والمالية لكل خيار، على أن يتم اتخاذ القرار النهائي خلال الأيام القليلة المقبلة.



وفي ملف خط الوسط، أشار المصدر إلى أن الأهلي يدرس التعاقد مع لاعب محور جديد في حال المضي قدماً في ملف الإيفواري فرانك كيسيه، إذ برز الدولي المغربي عزالدين أوناحي أحد أبرز الخيارات المطروحة على طاولة الإدارة، إلى جانب عدد من الأسماء الأخرى التي تخضع للتقييم الفني قبل اتخاذ القرار النهائي.



وأكد المصدر أن إدارة الأهلي تسعى إلى إنهاء ملفي الجناح الأيمن ولاعب المحور خلال الأيام المقبلة، بهدف اكتمال عناصر الفريق قبل انطلاق المعسكر الإعدادي، بما يحقق تطلعات الجهاز الفني في تجهيز الفريق للمنافسة على جميع البطولات خلال الموسم المقبل.