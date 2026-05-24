ارتفعت حصيلة ضحايا انفجار منجم الفحم شمالي الصين إلى 90 وفاة، بحسب ما أعلنته قناة «سي سي تي في» الرسمية.

وكانت وكالة الأنباء الصينية «شينخوا» قد أفادت بأن 247 عاملاً كانوا داخل منجم «ليوشينيو» لحظة وقوع الانفجار مساء الجمعة بالتوقيت المحلي.

وذكرت الوكالة أن العمال المحاصرين تحت الأرض يواجهون أوضاعاً حرجة، في ظل تسجيل مستويات مرتفعة وخطيرة من غاز أول أكسيد الكربون داخل المنجم، وهو غاز سام عديم الرائحة.

ويقع المنجم في مقاطعة شانشي، على بُعد نحو 500 كيلومتر جنوب غرب العاصمة بكين، فيما يعمل أكثر من 1.5 مليون شخص في قطاع مناجم الفحم بالصين.