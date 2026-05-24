رفعت السلطات المحلية في الصين حصيلة ضحايا الانفجار الغازي الذي وقع في منجم ليوشينيو للفحم بمقاطعة شانشي شمال البلاد إلى 82 قتيلاً، بعد مراجعة الأرقام الأولية التي صدرت عقب الحادث، وذلك خلال مؤتمر صحفي عُقد مساء السبت.

وكانت وسائل الإعلام الرسمية أعلنت في البداية وفاة ما لا يقل عن 90 شخصًا في الانفجار الذي وقع مساء الجمعة، قبل أن يوضح المسؤولون أن الفوضى التي أعقبت الحادث تسببت في عدم دقة الحصيلة الأولية.

ورغم خفض عدد الضحايا، يبقى الحادث الأكثر دموية في قطاع التعدين الصيني منذ عام 2009، عندما أدى انفجار غازي في منجم شينشينغ بمقاطعة هيلونغجيانغ إلى مقتل 108 أشخاص.

وقال غو شياو فانغ، رئيس مقاطعة تشين يوان التابعة لشانشي، حيث يقع المنجم، إن حالة الارتباك بعد الانفجار وعدم وضوح بيانات الشركة بشأن أعداد العمال تحت الأرض أدّيا إلى إعلان رقم أولي غير دقيق.

وأوضح أن 247 عاملًا كانوا داخل المنجم وقت وقوع الانفجار، مشيرًا إلى أن شخصين لا يزالان في عداد المفقودين، فيما أُصيب 128 آخرون ونُقلوا إلى المستشفى، بينما نجا 35 عاملًا من دون إصابات.

إغلاق المناجم واحتجاز مسؤولين



وأكد مسؤولون محليون أن منجم ليوشينيو يتبع لمجموعة شانشي تونغتشو لفحم الكوك، وقد تقرر إغلاق المناجم الأربعة التابعة للشركة، إلى جانب احتجاز مسؤوليها.

وفي افتتاحية نشرتها صحيفة الشعب اليومية الحكومية على صفحتها الأولى صباح الأحد، دعت الصحيفة إلى تعزيز إجراءات السلامة في مواقع الإنتاج، والتخلي بشكل كامل عن «إعطاء الأولوية للتنمية على حساب السلامة».

وبحسب وكالة أنباء شينخوا، وجّه الرئيس الصيني شي جين بينغ السلطات ببذل «أقصى الجهود» لعلاج المصابين وتسريع عمليات البحث والإنقاذ، كما أمر بفتح تحقيق في الحادث.

وأشار مسؤولون خلال المؤتمر الصحفي إلى أن الطاقة الإنتاجية للمنجم تصل إلى 1.2 مليون طن من الفحم سنويًا، فيما بلغ إجمالي إنتاج الصين من الفحم العام الماضي 4.83 مليار طن، وهو المصدر الأساسي لقطاع الطاقة في البلاد.