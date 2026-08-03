وفاة 5 أشخاص وانتشال 238 آخرين.. استنفار في إندونيسيا لإنقاذ 28 مفقوداً عقب حريق مادورا 

تواصل فرق الإنقاذ الإندونيسية عمليات البحث في بحر مادورا وسط سباق مع الزمن للعثور على 28 شخصًا ما زالوا في عداد المفقودين بعد الحريق الهائل الذي اجتاح عبّارة الركاب (موتيارا سنتوسا) أثناء رحلتها من سورابايا إلى ماكاسار.

وقد أسفر الحادث حتى الآن عن وفاة خمسة أشخاص، فيما تمكنت فرق الإنقاذ من انتشال 238 ناجيًا من بين 271 راكبًا كانوا على متن السفينة.

وتُظهر المشاهد التي بثّتها الوكالة الوطنية للبحث والإنقاذ أعمدة الدخان الكثيف تتصاعد من جسم السفينة المائل، بينما كانت سفن الإنقاذ تحاول الاقتراب بحذر بسبب وجود مواد قابلة للاشتعال على متن العبارة. وأكدت السلطات أن سبب الحريق لا يزال مجهولًا، وأن التحقيقات جارية لتحديد ملابساته.

وقال مدير الشؤون البحرية والجوية في شرطة جاوة الشرقية، أرمان أسمره شريف الدين: إن عمليات البحث ستستمر لمدة سبعة أيام قابلة للتمديد إلى 14 يومًا إذا لزم الأمر، في ظل مخاوف من ارتفاع عدد الضحايا.

وتُعد المنطقة البحرية المحيطة بجزيرة مادورا من أكثر الممرات ازدحامًا في الأرخبيل الإندونيسي الذي يضم نحو 17 ألف جزيرة، حيث يعتمد السكان بشكل كبير على العبّارات كوسيلة نقل رئيسية، رغم تكرار الحوادث الناجمة عن ضعف معايير السلامة في بعض الرحلات.

وتأتي هذه الكارثة البحرية لتعيد تسليط الضوء على التحديات المزمنة التي تواجه قطاع النقل البحري في البلاد، وسط دعوات لتعزيز إجراءات التفتيش والسلامة على السفن العاملة بين الجزر.

