أعلنت شركة الكهرباء الحكومية في كوبا، مساء الأحد، انهيار شبكة الكهرباء الوطنية، ما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي في أنحاء البلاد كافة، في أحدث فصول أزمة الطاقة التي تعصف بالجزيرة الكاريبية منذ أشهر.

انقطاع جديد

وأكدت الشركة، عبر حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي، وقوع الانهيار دون الإفصاح عن أسبابه أو تحديد موعد لإعادة الخدمة، ما زاد حالة الغموض والقلق بين السكان.

ويُعد هذا أول انقطاع شامل للكهرباء خلال شهر أغسطس، بعدما شهدت كوبا ثلاثة انقطاعات واسعة خلال يوليو الماضي، في ظل استمرار أزمة الوقود التي تضغط على شبكة كهرباء متهالكة تعاني نقص الاستثمارات والصيانة.

أزمة وقود خانقة

وتواجه هافانا صعوبات متزايدة في تأمين واردات الوقود، بينما تلقي الحكومة باللوم على العقوبات الأمريكية والقيود المفروضة على قطاع الطاقة، مؤكدة أن ذلك أثر بشكل مباشر في تشغيل محطات توليد الكهرباء وتلبية احتياجات البلاد.

وألقت الانقطاعات المتكررة بظلالها على الحياة اليومية لنحو عشرة ملايين كوبي، إذ يضطر السكان إلى استغلال ساعات عودة الكهرباء، مهما كان توقيتها، لإنجاز أعمالهم الأساسية، مثل الطهي وغسل الملابس وتشغيل أجهزة التبريد واستخدام الإنترنت، في وقت تشهد فيه البلاد موجات حرارة مرتفعة.

إصلاحات اقتصادية

وفي محاولة لاحتواء الأزمة، بدأت الحكومة تنفيذ إجراءات إصلاحية تستهدف تحسين إمدادات الوقود وتنشيط الاقتصاد. وأعلن رئيس الوزراء مانويل ماريرو كروز، خلال يوليو الماضي، موافقة الحكومة على أول مشروع استثمار أجنبي لاستيراد وبيع الوقود داخل البلاد، إلى جانب السماح لنحو 200 شركة بمزاولة نشاط توزيع الوقود بالجملة؛ بهدف تعزيز الإمدادات وتقليل الضغوط على قطاع الطاقة. كما أقر البرلمان إجراءات تمنح القطاع الخاص دورًا أوسع في الاستثمار السياحي، بعد الخسائر الكبيرة التي تكبدها القطاع نتيجة العقوبات الأمريكية، وانسحاب عدد من شركات الفنادق العالمية، فضلاً عن تقليص الرحلات الجوية بسبب نقص الوقود.

نتائج تدريجية

ورغم هذه الخطوات، تؤكد الحكومة الكوبية أن تجاوز الأزمة لن يكون سريعًا، مشيرة إلى أن نتائج الإصلاحات الاقتصادية ستظهر بصورة تدريجية. وقال رئيس الوزراء: «ستتحقق النتائج بشكل تدريجي، وابتداءً من الآن تبدأ المرحلة الأكثر أهمية، وربما الأكثر صعوبة».