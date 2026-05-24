في تظاهرة فكرية تجسد عمق الروابط الإنسانية وتمد جسور التواصل بين الشعوب، تحل المملكة العربية السعودية ضيف شرف على منصة معرض كوالالمبور الدولي للكتاب 2026 خلال الفترة من 29 مايو إلى 7 يونيو 2026 في مركز التجارة العالمي بالعاصمة الماليزية، لتصيغ حضوراً معرفياً يعزز قيم التبادل الحضاري مع مختلف دول العالم.

وتأتي هذه الاستضافة الاستثنائية تتويجاً للعلاقات الثقافية الراسخة والممتدة بين المملكة وماليزيا، وفي ظل نهضة سعودية غير مسبوقة وحراك إبداعي متسارع تحفه الرعاية الكريمة والدعم المستمر من القيادة الرشيدة، الأمر الذي أسهم في ترسيخ حضور الهوية الوطنية على الخارطة العالمية والتعريف بإرثها الحضاري العريق.

وتتولى هيئة الأدب والنشر والترجمة لواء هذه المشاركة، حيث نسجت برنامجاً ثقافياً نخبوياً يضم كوكبة من المفكرين والأدباء والمتخصصين السعوديين يشاركون في حزمة من الندوات الفكرية والجلسات الحوارية التي تبحر في تفاصيل المشهد الأدبي المحلي، وتسلط الضوء على مكامن الإبداع التي تشهدها المملكة في شتى الميادين المعرفية.

ويتحول جناح المملكة في المعرض إلى واحة حية تمزج بين عراقة الماضي وألق الحاضر، حيث يحتضن أركاناً للحرف اليدوية التقليدية التي تروي حكاية الإنسان والأرض، واستعراضاً للأزياء السعودية الأصيلة، وعزفاً على الآلات الموسيقية الشعبية تصاحبه عروض الفنون الأدائية التي تجسد عمق الموروث، إلى جانب معرض للمخطوطات النادرة والمستنسخات الأثرية، وشاشة سينمائية تعرض حزمة من الأفلام السعودية بمشاركة فاعلة من عدة جهات حكومية وكيانات ثقافية تقدم مشهداً بانورامياً متكاملاً للنهضة الوطنية.

وينتظر أن يقدم الجناح السعودي تجربة معرفية وحسية متكاملة تلخص ثراء الهوية وتنوعها، وتبرز المنجزات الثقافية التي تحققت في ضوء رؤية المملكة 2030، تلك الرؤية الطموحة التي جعلت من الثقافة ركيزة أساسية لجودة الحياة وأداة ملهمة للتواصل الحضاري بين الشعوب.