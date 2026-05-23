كشفت قائمة المنتخب السعودي المشاركة في كأس العالم 2026 عن هيمنة واضحة للأندية الكبرى، بعدما تصدر الهلال قائمة الأكثر تمثيلًا بـ7 لاعبين، وسط حضور قوي للنصر والأهلي والقادسية، في تأكيد على اعتماد "الأخضر" على العناصر الأكثر استقرارًا وتألقًا خلال الموسم.



وجاء الهلال في الصدارة بوجود: سالم الدوسري، ناصر الدوسري، حسان تمبكتي، علي لاجامي، سلطان مندش، متعب الحربي، ومحمد كنو، بينما مثّل النصر كل من: نواف العقيدي، عبدالإله العمري، نواف بوشل، عبدالله الخيبري، أيمن يحيى، وعبدالله الحمدان.



وضمت قائمة الأهلي: زكريا هوساوي، زياد الجهني، فراس البريكان، صالح أبو الشامات، وعلي مجرشي، في حين حضر القادسية بخمسة أسماء هي: أحمد الكسار، محمد أبو الشامات، مصعب الجوير، جهاد ذكري، وعبدالله آل سالم.



ومثّل الاتحاد الثنائي حسن كادش وصالح الشهري، بينما تواجد خالد الغنام من الاتفاق، وعلاء آل حجي من نيوم، ومحمد العويس من العلا، وعبدالقدوس عطية من التعاون، إلى جانب سعود عبدالحميد المحترف في صفوف لانس الفرنسي.



ويعكس التنوع الكبير في القائمة رغبة الجهاز الفني في الجمع بين الخبرة والجاهزية الفنية، قبل خوض الاستحقاق العالمي الذي يطمح خلاله المنتخب السعودي إلى تحقيق ظهور مميز ومواصلة الحضور المشرف لكرة القدم السعودية.



جرافيك | توزيع لاعبي الأندية في قائمة الأخضر



الهلال — 7



سالم الدوسري



ناصر الدوسري



حسان تمبكتي



علي لاجامي



سلطان مندش



متعب الحربي



محمد كنو



النصر — 6



نواف العقيدي



عبدالإله العمري



نواف بوشل



عبدالله الخيبري



أيمن يحيى



عبدالله الحمدان



الأهلي — 5



زكريا هوساوي



زياد الجهني



فراس البريكان



صالح أبو الشامات



علي مجرشي



القادسية — 5



أحمد الكسار



محمد أبو الشامات



مصعب الجوير



جهاد ذكري



عبدالله آل سالم



لاتحاد — 2



حسن كادش



صالح الشهري



الاتفاق — 1



خالد الغنام



نيوم — 1



علاء آل حجي



العلا — 1



محمد العويس



التعاون — 1



عبدالقدوس عطية



لانس الفرنسي — 1



سعود عبدالحميد